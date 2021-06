Boris whatsappea

Todos somos el puto inútil en el teléfono móvil de alguien. Nuestro deber es sospecharlo y nuestra obligación no saberlo. La difusión de mensajes privados es una de las peores calamidades de estos tiempos, y esa difusión obvia por sistema el contexto, el tono, hasta los emojis. No digo que Boris Johnson no crea que su ministro sea un inútil, digo que por privado las cosas se dicen con más ligereza, obedecen a otros estímulos, y a lo mejor ese día le pareció un inútil del mismo modo que a mí me lo parecen los demás a una concreta hora del día y bajo una determinada luz del sol. La idiotez es algo que deberíamos estudiar en profundidad y no algo que dejar en manos de un primer ministro británico medio zumbado y menos aún del traidor miserable, porque es lo que es, que se dedica a hacer públicos comentarios privados.