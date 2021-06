Mikel Izal, sobre las acusaciones de acoso en 2018: "Nadie involucrado en aquello me ha pedido perdón"

El grupo de música Izal ha estrenado una nueva canción, ‘Meiuqèr’, como adelanto de su próximo disco. Sin embargo, más allá de la novedad musical, su vocalista Mikel Izal no ha escondido que la compuso en el momento más oscuro de su vida: el año 2018. Fue acusado en redes sociales de acosar a mujeres a través de Internet. En un comunicado, el compositor negó "rotunda y categóricamente, cualquier acto de acoso, violación o actividad de carácter físico y sexual no consentida". "Ni con personas adultas ni por supuesto con menores de edad". Ha acudido a ‘La Ventana’ tres años después para hablar sobre cómo se ha gestado esta canción y como se siente ahora.

El cantante vitoriano ha admitido encontrarse mucho mejor que la última vez que visitó el programa, que se encuentra “renovado y redimido” y que lo que le ha ocurrido ahora tiene menos importancia: “No me puedo quejar dentro de la situación actual que está viviendo tanta gente. (…) Lo que me ocurrió fue un enorme y horrible malentendido”. Sobre las mentiras, el artista ha remarcado que lo importante es mantener la cabeza fría: “Lo importante es que no te las creas tú el primero. Hay que tener juicio propio y autocrítica siempre, pero desde la objetividad de los hechos”.

Aunque ha preferido no hablar en detalle sobre lo que le ocurrió en 2018, sí ha confesado que ha sufrido muchísimas consecuencias: “En muchos aspectos soy un privilegiado, y ser una figura pública tienes sus pagos que no deberían existir, pero existen y me tocó. Me tocó darme cuenta de eso de una manera muy violenta y traumática”. A pesar del efecto mediático que tuvieron las acusaciones, Izal tenía una idea completamente distinta de sobre su propia figura pública: “Yo pensaba que era un tío de Vitoria que hacía canciones y que a nadie le importaba su vida, y te das cuenta de repente que eso no es así. Aprendizaje”.

El cantante de ‘Izal’ también ha tratado qué ha podido aprender tras todo el tiempo que ha pasado: “Todo lo que hagas va a tener cosas buenas y cosas malas. Hay que intentar ser tú mismo, la persona que tus padres te han enseñado a ser y que cuando te vayas a dormir pensando que todo está mayormente bien”. No obstante, ha sido tajante acerca de si ha recibido disculpas: “Nadie involucrado en aquello me ha pedido perdón. Nada. También creo que porque las personas que promovieron aquello estaban convencidas de lo que estaban haciendo”.

Por último, el cantante ha desvelado que próximo disco de ‘Izal’ saldrá tras el verano, y se ha mostrado optimista con el resultado: “Hemos tenido menos prisa que nunca (…) He perdido el miedo a decir ciertas frases”.