La actriz, cómica y activista antirracista Asaari Bibang ha visitado recientemente Buenismo Bien para hablar sobre el poder de la ficción y su último libro Y a pesar de todo, aquí estoy. También sobre una infinidad de temas más como el hecho de que haya dejado de dar vergüenza el hecho de ser racista en nuestro país o la invisibilización de las mujeres en las asignaturas de historia. Una serie de injusticias que ha querido denunciar frente a Quique Peinado y Manuel Burque.

En un momento dado de la entrevista, concretamente cuando Quique Peinado le ha preguntado cómo se podría revertir la escalada de racismo social en el mundo, la también escritora ha reconocido tener miedo con lo que está pasando en la actualidad: "Yo estos últimos meses he tenido miedo y a mí nunca me había pasado". Y es que, por primera vez en años, Bibang asegura que teme por lo que le pueda pasar tanto a ella como a su hijo: "Están pasando cosas súper terribles".

"Estamos perdiendo la vergüenza a decir que hay gente que no merece estar aquí"

Entre otras cosas, Bibang destaca el hecho de que estemos perdiéndole la vergüenza al hecho de ser racista en España: "Estamos perdiendo la vergüenza a decir que hay gente que no merece estar aquí. Estamos perdiendo la vergüenza de decir que hay gente que qué pena que se esté muriendo en el mar". Pero no solo eso. La actriz y humorista denuncia, sobre todo, el hecho de que la sociedad se esté metiendo con los más pequeños.

"Estamos atacando a niños. ¿Se puede ser más mezquino y más mala gente? Son niños, que es como lo último, no se puede ser peor. No hay nada después de eso". Por otro lado, la activista recuerda que se están mostrando tanto adultos como niños muertos en redes sociales y en los medios de comunicación. Una serie de sucesos que reconocen que le han atemorizado durante estos últimos meses. No solo por ella, sino que también por su hijo.

"Veo que va a peor": la crítica de Bibang sobre la evolución del racismo social en España

La actriz reconoce que durante estos últimos meses ha pasado miedo durante estos últimos meses. Principalmente por su hijo de cuatro años, pues no sabe qué es lo que pasará con él cuando tenga uso de razón: "Siempre he tenido la esperanza de que cuando él fuera más consciente esto ya no estaría así y veo que va a peor".

Por esa misma razón, y dado que no sabe si el racismo social continuará creciendo en nuestro país, la cómica reconoce que tiene miedo por lo que pueda pasar. "El contexto es terrible. Es horroroso porque esas personas a las que se está denostando y violentando también son ciudadanos españoles".