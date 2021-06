Pixar inaugura el verano y celebra a los 'bichos raros' con 'Luca'

Tras ganar el Óscar y filosofar con jazz en 'Soul', Pixar busca al público infantil con una aventura veraniega. Una historia de amistad ambientada en la costa italiana que nace de los propios recuerdos del director Enrico Casarosa. “Crecí en Génova, justo en la riviera, hay algo único en este pedazo de tierra. Mis recuerdos estaban aquí, mis mejores amigos con los que pasaba todo el tiempo. El corazón de la historia está conectado con el escenario. Era una forma maravillosa de mostrar algo específico de esta tierra, hay montañas y mar en Cinque Terre, que envuelven a estos pueblos. Realmente parece que el tiempo está detenido, no hay mucho que puedas hacer. Me encantaban estas especificidades, me encanta esta tierra, cuando vuelvo de EEUU, intento pasar días allí, donde pasaba el verano en mi juventud. Siento que es una manera maravillosa de escribirle una carta de amor a mi infancia en ese sentido”, explica en conversación con El Cine en la SER el responsable de títulos como ‘La luna’, corto nominado al Óscar.

Una carta de amor a los mejores veranos de la infancia, a las primeras amistades, con travesuras dentro y fuera del agua. Luca es la vez un monstruo marino, que ‘pastorea’ peces y al que sus padres prohíben asomarse a la superficie, y un niño que, fuera del agua, sueña con ir a la escuela y ganar una carrera para tener una Vespa. En esa misión se embarca con su nuevo amigo Alberto, el camarada que le descubre un nuevo mundo, y Giulia, una niña que reparte el pescado que captura su padre y que reivindica a los bichos raros, a los perdedores, contra el abusón que gana la competición de pueblo todos los años.

“Me encanta el personaje de Giulia, ella tiene ese sentido de las injusticias y las encara de forma loca, tiene un fuerte sentimiento de lo que debería ser justo. El abusón hace trampas de diferentes maneras, lo siente como blanco o negro, a esa edad sientes más las injusticias. Me encanta que sea tan apasionada con eso, que encuentre una conexión, que los bichos raros y los perdedores se unan, a veces se sienten solos y aislados, y es muy lindo que conecten. Son niños, con agujeros en sus vidas por diferentes razones, y hacen equipo contra las injusticias y el abusón2, añade el realizador. Ese es el mensaje que deja la película, la celebración de la amistad, de la curiosidad y la diversidad, con cierta nostalgia ochentera de sol, playa, bicicletas y cine de aventuras.

Enrico Casarosa y Andrea Warren, director y productora de 'Luca' / DISNEY

La cinta se aprovecha de la belleza cautivadora de la costa italiana, de esos pueblos coloridos de Cinque Terre con aguas cristalinas y calles empedradas,y del encanto evocador de la música italiana, con clásicos de Mina Mazzini y EdoardoBennato. Ingredientes que arrastrarán a los padres que se la pongan en la televisión a sus hijos.

El universo creado funciona sin grandes alardes con el diseño en 3D de unos personajes que mutan en contacto con el agua. “La transformación fue el desafío técnico más duro, no tienes un modelo y dos personajes totalmente separados, tienes que ir de uno a otro. Cuando Luca hace la transformación por primera vez ves que realmente es una experiencia en stop motion para él, esto supuso muchos retos para el departamento. Tuvimos que hacer cada forma de él en animación, pasar de lo plano a las escamas, los cambios en el pelo, todas esas cosas fueron un desafío pero el equipo lo manejó muy bien”, defiende la productora Andrea Warren. ‘Luca’ es una película sencilla y con encanto, menor dentro del universo complejo de Pixar, que sirve, tras año y medio de pandemia, para inaugurar y celebrar el verano.