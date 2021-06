Luz verde a las ayudas europeas

“Tengo el placer de entregar el Plan Next Generation, aprobado por la Comisión, para España” con estas palabras anunciaba Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión, que Bruselas da el visto bueno a los planes presentados por el Gobierno para recibir unos fondos cuyo primer tramo -de unos 8.900 millones de euros, que suponen el 13% del monto total de subvenciones- se prevé que llegue en julio. A partir de ahora, el Consejo tiene cuatro semanas para aprobar este plan nacional. La segunda entrega, dotada con 10.000 millones de euros, llegaría en diciembre y, después, la Comisión Europea revisará anualmente el cumplimiento de los compromisos para continuar entregando fondos a partir del próximo año.

“Hoy es un día histórico: lo es para España sin duda alguna, pero también es un día histórico para Europa porque los planes aprobados hoy abren la puerta a una nueva forma de entender la Unión” ha señalado Pedro Sánchez en la comparecencia con Von Der Leyen en lo que supone, tras muchos anuncios, el verdadero pistoletazo de salida para la entrega de los fondos europeos, de los que 140.000 millones de euros corresponden a España.

“Ya la propia economía está tirando de sí misma, y los fondos van a ser importantes para apuntalar el crecimiento y para garantizar una transformación económica en los próximos años” explica en Hora 25 de los Negocios Enrique Feás, investigador principal del Real Instituto Elcano, que apunta que más que coyuntural, la transformación económica “empieza a ser cada vez más estructural”.

“Lo que ha demostrado la aprobación de este plan, aunque falta la aprobación final del Consejo, es que el plan nacional estaba bien diseñado pero tan importante como diseñar en qué se va a gastar es cómo se va a gastar y el problema es que necesitamos gastarlo rápidamente y de forma eficiente, y eso tiene mucha dificultad con las estructuras administrativas que tenemos, que no son excesivamente flexibles ni diligentes, y luego además tienen que acompañar una serie de reformas que condicionan la entrega del fondo y, segundo, sin las cuales podemos crecer en los próximos años, pero luego vamos a hipotecar cualquier posibilidad de crecimiento de futuro” explica Feás.

Fabrizio Favara (ILSA): “No solo competimos con el ferrocarril, también con el avión y la carretera”

La liberalización del ferrocarril ya está en marcha: tras la entrada de Ouigo, la línea de bajo coste de la compañía francesa SNCF, y el establecimiento de AVLO, la división de bajo coste de Renfe, llegará ILSA -la empresa del consorcio de Air Nostrum y Trenitalia que abrirá definitivamente el sector.

El incremento de la competencia ha llevado al sector a registrar una bajada de los precios, pero, señala en Hora 25 de los Negocios el Consejero Delegado de ILSA, Fabrizio Favara, el cambio no afecta solo a los precios, que son importantes, “el tema es que cambia completamente la lógica del sector, que se mueve desde un sector que trabaja en un producto hacia uno centrado en un servicio para los clientes. Claro que hay precios promocionales estos días con el lanzamiento de Ouigo y de AVLO, pero veremos cuál es el precio real después de estos primeros meses de ‘efecto champagne’”. “Seguro que la liberalización de ADIF y la llegada de ILSA supone un incremento muy importante de oferta y una bajada de precios. No es solo competición dentro del ferrocarril, sino también con el avión y la carretera, este es el desafío que tenemos” apunta Favara, que reconoce que el objetivo es atraer viajeros desde otros medios de transporte. El mercado es el mercado no es solo el mercado de Renfe, señala el CEO de ILSA “tenemos el 40% de pasajeros en el ferrocarril, el 40% en el coche y el 20%: entonces sí que hay mercado”.

La llegada de la compañía estaba prevista para el pasado mes de enero, pero Favara admite que, debido al covid, se ha producido un retraso en su implantación en España “porque nosotros tenemos una flota de trenes completamente nueva. Es el tren más innovador del mercado: con tecnología nueva, con los últimos estándares tecnológicos, pero, sobre todo durante la primera ola, la fabricación ha estado parada y entonces tenemos un retraso de meses. Empezamos en el segundo semestre de 2022”.