Cuando el Erasmus empieza en el instituto

¿Quién dijo que el Erasmus era cosa de universitarios? Pues no, desde el año 2013 los alumnos de institutos de nuestro país también se van de Erasmus. No son cuatro meses en otro país europeo, lógicamente, pero sí que es una experiencia de un par de semanas hablando en inglés y conociendo a los estudiantes de institutos de otros países de la Unión. Y ya hay gente que ha vivido las dos experiencias: primero en el instituto y después en la universidad.

Es el caso de Andrea, que a sus 16 años participó en el proyecto COMENIUS del que formaba parte su colegio de León y pasó algo más de una semana en un instituto de Afyonkarahisar, en Turquía: un intercambio entre colegios de Europa para practicar el inglés y conocer otras culturas que ya no existe con ese nombre pero que es la esencia del Erasmus+ no universitario.

Una semana en Turquía

"Lo recuerdo con mucho cariño y cargada de muchos nervios, de mucha inquietud. Porque era un país muy diferente. Era irte con un montón de gente que no conocías, de culturas súper diferentes, el tener que desenvolverte y comunicarte en una lengua que no era la mía...", comenta Andrea que eran los sentimientos de ilusión y preocupación que tenía cuando fue a los 16 años pero que cambiaron una vez empezado el viaje: "De repente como que te sientes muy involucrada y parte de una masa muy heterogénea que, al menos a mí, me hizo sentir parte del grupo. Hacíamos visitas culturales con ellos, excursiones, actividades en los recreos, jugábamos con ellos también... (...) La verdad es que se forma un crisol de culturas y de creencias, de hábitos, de maneras de vivir muy, muy diferentes; muy contrarias. Y que luego, a largo plazo y a corto plazo también yo creo que me han servido o que me han facilitado el ser más tolerante y estar más abierta a la diversidad en todos los aspectos de mi vida", comenta.

Un confinamiento en Lituania

Pero este no fue el único avión de intercambio europeo de Andrea. Después llegó el Erasmus tradicional: este en Vilna, la capital de Lituania, en la que pasó los meses de confinamiento provocado por la pandemia del coronavirus. Dos Erasmus como concepto peor muy diferentes en la realidad: "Tiene un planteamiento bastante diferente, porque en el Erasmus + vas más como en una burbujita de confianza, porque vas con compañeros de clase, con profesores de tu colegio y vas como más protegido".

Por eso, la experiencia del Erasmus universitario supone un ejercicio completamente distinto: "Tiene cierta lógica que una experiencia que está orientada a gente un poquito más mayor ayude a desarrollar tu independencia. Son dos cosas muy bonitas y, aunque parece que son parecidas porque sí que tienen en común ese concepto de movilidad europea, son muy diferentes. Tanto por el planteamiento como por la edad con la que las vives, porque no son las mismas experiencias las que vives con 16 años, ni tampoco tú, tu mentalidad ni tu personalidad están igual de desarrolladas que las que puedes vivir con 21 o 22 años", explica.

El Parlamento Europeo aprobó el pasado mes de mayo el nuevo Erasmus+ que abarca la experiencia universitaria pero también la de estudiantes de Secundaria y Bachillerato con un presupuesto de 28.000 millones de euros para el periodo 2021-2027, un incremento de 13.000 millones de euros respecto a lo que se invirtió en el proyecto en los siete años anteriores.