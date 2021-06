"Me he asustado hasta yo": la foto que demuestra el que el concejal Jorge Quero y Quequé son idénticos

Hace algo más de un año, concretamente en mayo de 2020, el Gobierno determinaba que el uso de mascarilla para los mayores de seis años en adelante en la vía pública pasaba a ser obligatorio tanto en espacios al aire libre como en cualquier espacio cerrado de uso público para hacer frente a la COVID-19. Desde entonces, y a pesar de que cada vez son más las voces que piden el fin de las mascarillas en exteriores, todavía no se ha levantado dicha restricción.

Más de un año en el que nos hemos escondido detrás de una mascarilla cada vez que hemos salido a la calle y en el que hemos descubierto impresionantes parecidos entre personas que nunca hubiéramos imaginado de no haber llevado esta prenda para combatir la pandemia de coronavirus. Y es que, el hecho de llevar la mascarilla a todos lados, hace que nos fijemos más en los rostros para conocer más sobre los mismos. Especialmente si son desconocidos para nosotros, pues tenemos que imaginar cómo es esa persona sin la mascarilla puesta.

"Como dos gotas de agua": el asombroso parecido entre Jorge Quero y Quequé

¿Sabías que Quequé y el concejal socialista Jorge Quero son idénticos con la mascarilla puesta? Hace ya varias semanas, concretamente el pasado 1 de junio, la cuenta de Twitter del Ayuntamiento de Málaga confirmaba que el concejal socialista Jorge Quero se estaba vacunando en su ambulatorio con la primera dosis de Pfizer cumpliendo con el plan de vacunación: "El ritmo de vacunación es alto y pronto llegaremos a la inmunidad de grupo".

💉En estos momentos, el concejal socialista @jorgequer se está vacunando en su ambulatorio con la primera dosis de #Pfizer cumpliendo con el plan de vacunación. El ritmo de vacunación es alto y pronto llegaremos a la inmunidad de grupo. pic.twitter.com/egeQv6vVqX — PSOEaytoMalaga (@PSOEaytoMalaga) June 1, 2021

A pesar de que el tuit había pasado desapercibido durante estos últimos días, el poder viralizador de las redes sociales ha conseguido que haya vuelto a cobrar vida gracias a Quequé. Después de que La Vida Moderna anunciara a través de las redes sociales que tenía una importante noticia que compartir con sus seguidores y seguidoras, que acabó siendo la vuelta del programa a los escenarios, un usuario respondió con la imagen del concejal y aseguraba que se parecía mucho a Quequé.

"Da hasta cosa": las redes reaccionan al gran parecido entre ambos

Un tuit que llegó al propio Héctor de Miguel, quien no daba crédito ante el asombroso parecido entre ambos: "JO-DER". A pesar de que al quitarse la mascarilla no se parecen tanto, lo cierto es que son muy parecidos si tenemos en cuenta la nariz, los ojos, las orejas y el pelo: "Da hasta cosa. Él es Jorge Quero, concejal socialista. Y sin mascarilla no se parece NADA, pero así da cosica".

Qué pena que pronto dejemos de llevar máscara porque el día que no tuviera sección, Héctor nos la podría colar y ni venir al programa.@_Queque_ https://t.co/pfpBW8a3ZD pic.twitter.com/RTrQ1Aw5J1 — La Vida Moderna (@vidamoderna) June 17, 2021

Por lo tanto, y en época de mascarillas, Héctor de Miguel tiene un doble en el Ayuntamiento de Málaga. Un concejal del Partido Socialista que, tal y como apuntan desde las redes, lleva las mismas camisetas que llevaría Quequé en su día a día.