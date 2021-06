Luis Enrique: "Con 40 partidos como internacional, solo hay uno con más goles que Morata: Harry Kane"

El seleccionador de la selección Española y Álvaro Morata comparecieron juntos en la rueda de prensa previa al partido frente a Polonia. En su comparecencia, Luis Enrique defendió al jugador de la Juventus mostrando con cifras los buenos números que lleva con la camiseta de 'la Roja'. El delantero, por su parte, afirmó encontrarse bien anímicamente y con ganas de llevar a la Selección a lo más alto.

La primera pregunta versó sobre el césped de La Cartuja, fuertemente criticado tras el encuentro frente a Suecia. El seleccionador señaló que "en principio el estado del césped debe estar mejor que en el anterior partido. Agradecemos desde aquí a toda la gente que se dedica a mejorar el estado. No va a ser una excusa, pero estas son las circunstancias y lo agradecemos de buen grado", afirmó Luis Enrique, que tiene que jugar todavía más encuentros en ese estadio.

El tema de Morata fue el más repetido durante las preguntas a Luis Enrique

El seleccionador quiso agradecer a la afición de Sevilla que aplaudió y vitoreó al equipo, pese al empate frente a Suecia. Además, puntualizó de que no le cabe ninguna duda del ambiente cálido que volverá a tener el equipo para el partido contra Polonia. Sobre poner juntos al delantero de la Juventus y a Gerard Moreno, Luis Enrique señaló que la responsabilidad de marcar goles no es solo de los delanteros, sino de todos los futbolistas de 'la Roja': "somos un equipo netamente ofensivo y del mismo modo, cuando defendemos no le dejamos todo el pastel a los defensores y a los laterales. Respecto al gol, hemos convocado a los jugadores que más goles han marcado en la temporada. Los buenos jugadores deberían ser más fácil que se entendieran y yo tengo a 24 que se entienden a la perfección", afirmó el técnico.

Uno de los puntos más importantes de la comparecencia llegó cuando Luis Enrique aportó con datos la importancia de Álvaro en la selección española. "Esta mañana he dicho lo de Morata y diez más para que lo sienta como estímulo. No solo porque de repente haya tenido una ocasión que no haya podido materializar, sino porque hace muchísimas cosas bien y es muy importantes para el equipo".

Luis Enrique fue más allá y amplió su abanico hasta el nivel internacional y es que, en palabras del entrenador asturiano, "si me voy a datos a nivel mundial, con 40 partidos como internacional, solo hay uno con más goles que Morata: Harry Kane. Jugadores como Mbappé, Werner, Griezmann, Lewandowski, Lukaku... todos llevan menos goles que Morata en esos primeros 40 partidos".

Del delantero de la Juventus, también quiso puntualizar lo bien que lo vio en el partido frente a Suecia y en su actitud no verbal, señalando que le vio muy motivado: "le hemos ido enseñando cosas que queremos que siga mejorando. Hizo un partido muy completo al igual que resto de compañeros. Me quedo con su sonrisa cuando estamos en las sesiones de entrenamiento y con su actitud a lo largo de todos estos días. Preocupación cero con él".

Dos futbolistas ocuparon las preguntas a Luis Enrique. El primero fue Sergio Busquets, recién incorporado de nuevo a la convocatoria con la Selección: "Es un refuerzo muy importante para todos. Es el capitán y además es alguien con una relevancia dentro de lo que es el equipo muy importante. Ha estado entrenando estos doce días porque lo ha tenido que hacer solo en su casa respetando el tema COVID. En el GPS en el que ha traído todos los entrenamientos se ve cómo está en perfecto estado. Es muy buena noticia. Valoraré con mi staff la posibilidad de incluirlo dentro de los convocados".

También fue preguntado por Sergio Ramos, pero Luis Enrique fue tajante diciendo que no iba a contestar a eso porque no es su papel: "Lamentablemente los jugadores se hacen mayores, van cumpliendo años. Y solo puedo desearle el mayor de los éxitos en el futuro. Que acierte la decisión de su club del futuro, y la mejor de las suertes para él".

Álvaro Morata se mostró motivado y concentrado

"Estoy muy tranquilo", fue la frase que más repitió el delantero de la Selección durante su comparecencia. "Llevo desde la sub-17 trabajando para llegar aquí y jugar una Eurocopa. Cuando hay críticas por tu trabajo está claro que hay que aceptarlas. Toca trabajar como siempre, desde el partido del otro día más que nunca.

También quiso hablar de su fallo frente al partido de Suecia señalando que fue una jugada rápida en la que no le dio ningún tiempo a pensar. Para él no fue ningún fallo grave porque el portero achicó muy rápido y él tuvo que ajustar la pelota lo más pegada al pablo posible. "Es normal que si estoy en la selección española, se me exija que haga goles. Lo entiendo hoy es lo único que puedo decir. No sé si mañana o el próximo partido entrará, pero cada vez que me pongo la camiseta de la selección española trato de que así sea", señaló tajante Morata. "Hice muchas cosas el otro día y me desgasté. También me tenía que encontrar entre líneas con mis compañeros. Al final es lo que queda si has metido un gol o no. Hay veces que he tenido un día desastroso y he marcado un gol o dos".

Álvaro Morata quiso hablar de una figura muy importante dentro de la 'la Roja', la del psicólogo. Afirmó que con Joaquín, psicólogo de la Selección, habla siempre porque es una persona que se preocupa por él. Quiso destacar que se encuentra fenomenal y que la opinión de los demás no le va a hacer cambiar su vida. Respecto a los psicólogos, puntualizó que "es una parte muy importante, no solo en el fútbol, sino en todos los trabajos que la gente puede tener. No está todavía considerado como muchas enfermedades de cabeza por la gravedad que tiene. Alguien con depresión y ansiedad no está lo suficientemente considerado. Animo a la gente a que acuda a especialistas. Es algo que se resuelve, pero no deja de ser un problema. Ojalá que me coma yo todo como estas semana y que la Selección sea campeona de Europa".

Por último, sobre jugar con Gerard Moreno, afirmó que es fácil entenderse bien con él, puesto que puede adaptarse a todas las posiciones del campo. "Ha demostrado el jugador que es y al final podemos jugar todos con todos. Es una gran virtud, así que con quien tenga que jugar seguro que se adaptará fácil", finalizo Álvaro Morata.