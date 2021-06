Luz sin impuestos

La tarifa de la luz va camino de cerrar el junio más caro de la historia y el segundo mes más caro desde que hay registros, por eso el Gobierno baraja diferentes alternativas para reducir la tarifa, principalmente, disminuyendo el monto de los impuestos. Así lo señalaba la ministra de Economía, Nadia Calviño, esta mañana en Hoy por Hoy, cuando al señalar que “lo que estamos viendo es si es necesario tomar alguna medida de las que ya tomamos, con carácter de emergencia, para reducir la factura a corto plazo”, y lo ha reafirmado el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que abría el espectro de la reducción impositiva más allá de una posible reducción del IVA: “estoy hablando de una revisión del conjunto de la fiscalidad, estoy hablando, en definitiva, de una acción extraordinaria del Gobierno” ha apuntado Garzón.

Entre las tasas que el Ejecutivo puede reducir se encuentran el IVA -situado en el 21% y que se aplica sobre la potencia contratada, la energía consumida, otros impuestos como el de la electricidad y alquiler de contadores-, el impuesto sobre la electricidad -del 5,1%, que deben pagar todas las viviendas, locales y espacios que tengan contratado un punto de suministro eléctrico-, el impuesto a la generación eléctrica -del 7% y creado para paliar el conocido como déficit tarifario- y los peajes, que incluyen lo que cuesta el transporte y la distribución, y otros cargos relacionados indirectamente con el suministro eléctrico.

Natalia Fabra, Catedrática en el Departamento de Economía de la Universidad Carlos III señala en Hora 25 de los Negocios que "puede ser adecuado hacer una reflexión del conjunto de la fiscalidad energética, pero eso no nos debe hacer distraer la atención del problema principal: los precios en el mercado mayorista de la electricidad poco tienen que ver con el impuesto especial sobre la electricidad y el IVA. Sí tienen que ver con el 7% del impuesto sobre la electricidad eléctrica, que es un impuesto que pagan las empresas eléctricas pero que repercuten. En definitiva, los precios del mercado mayorista, más allá del impacto del 7%, se han duplicado o triplicado en los últimos meses y esa es la razón por la cual en España estamos pagando un precio tan elevado por la electricidad".

Sin embargo, la reducción de estas tasas podría tener tres efectos adversos: que no se repercuta la bajada de impuestos al consumidor final, que se trata solo de un parche temporal, pero no soluciona el problema de fondo, y que exista un efecto ‘boomerang’, al debilitar la recaudación pública y los recursos públicos para redistribuir rentas o para reforzar la vigilancia de un sector eléctrico que no es especialmente transparente.

"Estamos en una coyuntura de unos precios que realmente el país no puede soportar, está afectando a las familias, está afectando a la competitividad de las empresas. El paciente se está desangrando y la reducción de estos impuestos es un torniquete, es una medida de emergencia pero que debilita al Estado porque, en definitiva, implica una reducción de la recaudación y esos impuestos tendrán que trasladarse a otros bienes o servicios o bien reducir el gasto público" defiende Fabra.