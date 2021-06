La otra mitad de la luna

Vamos a tener que reeducar la cara, al menos la mitad de la cara, esa que nos permitía no reírnos cuando algo no nos hacía gracia ni abrirla cuando algo no nos tenía que sorprender. Se acaba en cierta manera una forma de honestidad, lo cual es positivo porque sin hipocresía esté mundo no avanza ni funciona. Se acaba también la dictadura de los ojazos que iban por la calle iluminándolo todo sin pagar el peaje de enseñar la otra mitad de la cara. También se acaba el cantar por la calle escuchando música, y sobre todo el llevar algo colgado de las orejas, como si en lugar de una mascarilla llevásemos una bolsa de forraje. Se acaba, ojo, al aire libre si tiene uno la distancia adecuada. Intentemos, portándonos bien, que se acabe para siempre. Un beso y feliz finde.