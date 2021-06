Cuesta imaginarlo en estos tiempos. Vivimos conectados a la información y, en muchos casos, nos hemos hecho adictos. El mundo se ha reducido y todo nos llega casi al instante. Flotamos en un magma de actualidad que no cesa de sacudirnos, indignarnos, entristecernos. Alguna vez, pocas, las noticias son buenas. Normalmente son malas.

Cuesta imaginar, hoy, lo que ocurrió el viernes 18 de abril de 1930, a las 20,45. La BBC británica, por entonces el mayor imperio informativo del planeta, redujo su noticiario radiofónico vespertino a unas pocas palabras. Estas palabras: “Buenas noches. Hoy es Viernes Santo. No hay noticias”. Y durante un cuarto de hora sonó un concierto de piano.

Sabemos que ese 18 de abril un tifón devastó Filipinas, y que no cesaban los disturbios en India, colonia británica, y ocurrían seguramente muchas otras cosas. Pero ¿no les parece que sería hermoso, por una vez, que los periódicos pusieran el crucigrama en portada, que nadie fuera capaz de inventar un bulo para las redes, que en los telediarios saliera alguien contando chistes? Bueno, esto último sí puede haberse dado. Da igual. Insisto en la idea.

No se me ocurre un titular más tranquilizador que el de aquel día: “Hoy no hay noticias”.