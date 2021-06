Así te hemos contado el España- Polonia correspondiente al grupo E de la Eurocopa

Alfredo García

Álvaro Morata habló ayer de su situación: "Desde fuera puede parecer que tiene mucho más ruido. No he leído ni he visto nada. Yo estoy bien. Llevo una carrera bastante larga como para que la opinión de la gente pueda cambiar mi vida o hacerme más o menos triste. Lo que importa es lo que piensan mis compañeros y la gente que está aquí dentro. Sólo por el simple hecho de poder pensar que yo he podido pasar un mal momento me han dado muestras de cariño, pero yo estoy fenomenal"