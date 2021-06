En directo | Jon Rahm, ante la posibilidad de llevarse su primer 'major' en el US Open

Te lo contamos en directo

El golfista vizcaíno Jon Rahm ha terminado la tercera jornada del Abierto de Golf de Estados Unidos, que se disputa este fin de semana en Torrey Pines, a las afueras de San Diego, California, con dos bajo el par, a tan solo tres golpes del trío de líderes compuesto por el canadiense Makenzie Hughes (-5), el estadounidense Russell Henley y el sudafricano Louis Oosthuizen.

“Pocas veces piensas que un día es aceptable haciendo sobre par. Ha sido un poco diferente a ayer, me he encontrado más cómodo y he jugado bastante diferente, pero no he conseguido meter los putts que me salvaron la vuelta ayer”, dijo a EFE Rahm.

“Espero que mañana pueda jugar igual de bien de tee a green y empezar un poquito mejor de lo que he empezado hoy”, dijo el número tres del mundo, que no se anotó ningún birdie hasta los hoyos 10 y 18, y tropezó con un doble bogey en el 14.

“Es fácil pensar en lo básico que es haber hecho un doble, pero si empiezas a analizar cada golpe. Bogeys siempre son aceptables y dobles cuestan un poco más. Creo que a tres golpes por detrás del líder no es mucho. La última vez que salí así en este campo acabé ganando”, comentó a EFE Rahm, que ganó su primer torneo del PGA Tour en 2017 en este mismo recorrido de Torrey Pines.

“Estoy contento y estoy cómodo con el campo y con el swing y creo que lo mejor está por llegar. He jugado muy buen golf estos tres días, y ojalá pueda darme opciones. A ver si cuando llegue a los últimos hoyos puedo disfrutar y acabar ahí arriba”, dijo animado Jon Rahm.

Los otros dos españoles que siguen en competición en esta 121ª edición del US Open, el castellonense Sergio García, ganador del Masters de 2017, y el grancanario Rafa Cabrera Bello, han acabado con +5 y en la parte baja de la tabla de clasificación.

“Creo que la dificultad esta mañana es que las banderas han estado más atrás en los greenes y siempre cuesta dejar la bola más cerca. Creo que el resultado no refleja como he jugado. He fallado poquito, pero me ha castigado. No es que tres bogeys sean demasiado, pero no tener ningún birdie pesa al final”, dijo a EFE Cabrera Bello, que no ha logrado arrancarle golpes al campo