La importante reflexión de la nueva actriz de 'Élite' que pidió salir sin depilarse

'Élite' es, junto a 'La casa de papel', la serie española que Netflix ha convertido en fenómeno mundial. En su cuarta temporada, estrenada el pasado viernes, ha afrontado cierta renovación tras la salida de, entre otros, Ester Expósito. Entre los nuevos alumnos y alumnas que han llegado a Las Encinas está Mencía, la hija díscola y rebelde del nuevo director del instituto. La actriz Martina Cariddi interpreta a esta joven que centra varias de las tramas más interesantes de la serie. Por un lado, entra en terreno peligroso y turbio con algunos hombres, y por otro, protagoniza una bonita historia de amor con la Rebe, el personaje de Claudia Salas.

"Ella afronta su sexualidad con mucha libertad, no tiene problema en comunicarlo y en ser quién es, le guste lo que le guste, cosa que es maravillosa de ella. La historia de amor entre estos dos personajes es preciosa, muy bonita. Ojalá vivirla yo igual", confesa la actriz a El Cine en la SER en las entrevistas previas al estreno. Una pareja entre dos chicas por primera vez en esta ficción juvenil que además visibiliza la bisexualidad.

Además de las historias propias de su personaje, la actriz ha llamado la atención de algunos fans y medios por no depilarse. "Yo no tengo un cuerpo perfecto, tengo mis curvas, mis cosas, y yo quiero que esto tenga visibilidad, que se pueda ver en la ficción, que se vean otros cuerpos. Yo no me depilo y me encantaría que la gente viera esto, que sepa que existe, que se puede, que es posible", explicaba la joven en la entrevista con total naturalidad. Su compañera Claudia Salas revelaba que la propia actriz había hecho esta petición al equipo de vestuario de la serie y lo habían respetado.

Ambas intérpretes comentaban este aspecto tras ser preguntadas por la diversidad de cuerpos en la ficción tras el debate generado por Kate Winslet en la serie 'Mare of Easttown', donde no quiso que le borraran los 'michelines' ni retocaran el cartel. "Es un problema social, no afecta solo al campo audiovisual. Siempre ha existido pero a través de las redes sociales ha aumentado, lo que vende. Lo que vende, o los perfiles que tienen más seguidores, son cuerpos perfectos, caras perfectas, cada día hay más operaciones, más cuerpos de plástico de mentira. Son caras que no son reales, yo amo las imperfecciones, es lo que hace que cada uno seamos diferentes y bellos en nuestra diferencia. Estamos intentando crear un mundo de todos iguales que me parece súper aburrido", zanjaba Martina Cariddi.