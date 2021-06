Errejón en Lavapiés

Hace unos días un hombre denunció haber pedido una foto a Errejón, Errejón le dijo que no y, acto seguido y según este hombre, el político le arreó una patada en el estómago, lugar en el que el hombre tiene un tumor. Hoy ha habido un giro previsible, y es que nos cuenta El Confidencial que la presunta víctima es un odiador de internet, también llamado hater. Se define como fascista en Twitter y ejerce insultando a políticos que no son de su cuerda, que desgraciadamente ya no son todos. Detengámonos en esto, porque es el único punto en que coinciden las dos versiones: el primero vio por la calle al segundo y le pidió una foto. Esto es algo que yo vengo observando un poco asombrado; gente que te insulta y te desea la muerte en una red social, te ve y le apetece hacerse una foto contigo. Gente que cree que lo que hace en internet se invalida al apagar el móvil, que cree que se puede ser un imbécil en Twitter, presumir de ello y que las cosas sigan igual al cerrar la sesión, y correr a abrazarse a la gente a la que acosa a diario. Pelillos a la mar que aquello es internet. Piérdase, hombre.