"Anhelo de paz" o "iniciativa del Gobierno": cuando el PP hablaba así del acercamiento de presos de ETA

ETA anunció una tregua indefinida el 16 de septiembre de 1998. Cuando quedaban menos de tres meses para que saltara por los aires, el gobierno de José María Aznar acercó a 105 presos de la banda a cárceles cercanas a sus lugares de origen.

El 7 de septiembre de 1999 el gobierno de José María Aznar decidió acercar 105 presos de ETA. Al día siguiente, el entonces ministro de Interior Jaime Mayor Oreja explicaba la decisión en los micrófonos de Hoy por Hoy. "Es la manera de responder correcta y adecuadamente a una realidad: un año del cese indefinido y 15 meses sin muertos exigían una posición, una iniciativa del gobierno". Ésta era la primera respuesta de Mayor Oreja a Iñaki Gabilondo. Aunque subrayaba la prudencia de la decisión.

Gabilondo repregunta si era necesario que ETA diera un paso más, pero Mayor Oreja pedía a la sociedad que no se obsesionara con gestos: "No tenemos que estar tan obsesionados por cada movimiento que hace ETA. Es una medida que nos debe cohesionar a todos los que creemos en la normalidad democrática, en la Constitución, en el estatuto, a todos aquellos que no queremos escenarios de frentes, a los que apostamos la paz por la paz".

El entonces ministro de Interior, esperaba que ojalá ETA avanzara hacia un cese definitivo de la violencia, pero aclaraba que ese no era el objetivo concreto de la medida. ¿Y si cambiaban las circunstancias, el Gobierno estaba dispuesto a dar marcha atrás? Ésta fue su respuesta: "¿Para qué vamos a colocarnos en escenarios preocupantes? Yo creo que casi todas las medidas suelen ser reversibles, pero a mí no me gustaría amenazar con la reversibilidad de las medidas. Nosotros deseamos que sean irreversibles y que signifiquen avanzan en el anhelo de paz de la sociedad vasca".