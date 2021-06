Hoy voy a dar los horóscopos, que es una cosa que cada vez sea hace menos. Aries, Tauro, y Géminis, van a tener hoy un muy buen día. Leo, Cáncer y Virgo tendrán una mañana complicada, pero mejorarán hacia la tarde. Libra y Escorpio, día maravilloso. Sagitario y Capricornio, hoy un mal día, pero mañana mejor. Acuario y Piscis conocerán hoy a una persona muy importante.

¿Verdad que no se han creído nada de estos pronósticos? Pues me parece a mí que los pronósticos sobre si los indultos van a ser para mejor o para peor, son más o menos igual. ¡Qué ganas tengo de que alguien diga: “pues no tengo ni idea de si esto de indultar va a ser bueno o no! ¡Yo qué sé!”