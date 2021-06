Se cumplen 40 años del divorcio en España: el matrimonio ha perdido brillo, pero la pareja y la familia no

El próximo martes se cumplen 40 años de la primera ley del divorcio de la democracia, un derecho que ahora parece de lo más normal, pero que durante una gran parte de la historia de España fue un tema tabú. Una ley impulsada en 1981 por el entonces ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordoñez, que supuso un giro de ciento ochenta grados y una decisión histórica para el país. El texto en cuestión establecía un sistema de divorcio que requería un año mínimo sin convivencia y alegar causas para formalizar la ruptura, tales como el alcoholismo, una infidelidad o el abandono del hogar. Una ley, que con todas sus limitaciones, supuso un cambio transcendental en la sociedad española con efectos reales tanto en los cónyuges como en sus hijos.

Esta tarde se ha asomado a 'La Ventana ' María Dolores Lozano, presidenta de la Asociación Española de Abogados de familia y ha hecho balance de cómo esta medida ha cambiado la forma en que se viven ahora las relaciones en pareja. Una medida que en un principio fue muy criticada porque se alegaba que iba a traer consigo un estallido de divorcios en cadena, aunque la realidad ha sido otra. "Esa idea actual de que la gente se divorcia alegremente no es cierta. La gente se divorcia porque existe un motivo de suficiente peso para esa persona para decidir poner fin a su relación con su pareja" ha dicho María Dolores. Además, la presidenta ha querido insistir en el hecho de que el divorcio no es un asunto que la gente se tome a la ligera y es una medida que únicamente se toma cuando "no queda más remedio.”

Lo cierto es que las cifras de divorcios en España son altas. Según ha apuntado María Dolores, España es el tercer país dentro de la Unión Europea con las tasas más altas de divorcio. Unas cifras que para la Presidenta de la Asociación Española de Abogados de familia evidencian que "el matrimonio como institución ha perdido esa fuerza que tenía en generaciones anteriores". Sin embargo, María Dolores ha considerado que más que una consecuencia directa de la posibilidad de divorciarse se trata de un fenómeno producido por el devenir de las relaciones sociales en los últimos años. "Tenemos más de 600 mil parejas que conviven sin haber contraído matrimonio. No es el que el matrimonio haya fracasado sino que tenemos unas percepciones diferentes a la hora de la formación de nuestro modo de vida."

Este tipo de procesos suelen ser largos y complejos y no solamente afectan a sus protagonistas directos. En ocasiones los divorcios provocan daños colaterales en los hijos de las familias. Por ello, María Dolores considera de gran importancia que en estos procesos los progenitores tomen las decisiones de forma racional y busquen dejar al margen los sentimientos en el divorcio. Una decisión que recae principalmente en los padres y ,en menor medida, en un sistema judicial que en este aspecto funciona de forma solvente. “En nuestro país tenemos un alto índice de porcentajes de asuntos de divorcio de mutuo acuerdo. El 75% de los divorcios son de mutuo acuerdo y esa es labor de los abogados que intentamos por todos los medios alcanzar acuerdos para que las partes no tengan que seguir su lucha en los juzgados”