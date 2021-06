Luz sin IVA

El Gobierno va a bajar el IVA de la luz, una rebaja de 11 puntos mientras dure la escalada de precios. Además, se prevé que, en el Consejo de ministros extraordinario del próximo jueves, el Ejecutivo de luz verde, también la supresión del impuesto de generación de la electricidad, lo que supondrá que los consumidores pagarán en julio un recibo de la luz entre 15 y 18 euros más barato.

Esto supone una rebaja significativa porque el IVA grava todo lo que contiene la factura -potencia contratada, energía consumida y cualquier otro concepto incluido el alquiler de contadores-.

Así, se reduce el IVA del 21 al 10% para todos los consumidores con potencia contratada hasta 10 kW, siempre que el precio medio mensual -en el mercado mayorista de la electricidad- esté por encima de los 45 euros por megavatio / hora. Además, los consumidores vulnerables severos verán reducido el IVA de su factura de la luz independientemente de su potencia contratada y se suspende el impuesto del 7% a la generación eléctrica durante el tercer trimestre de este año.

El Gobierno busca así hacer frente a una subida de los precios de la electricidad que se encaminan a cerrar este mes como el junio más caro de la historia -en 88,66 euros para un usuario medio con la tarifa regulada, según el modelo de Facua, que descarta segundas viviendas-: pese a que los precios han bajado este fin de semana, hoy ha vuelto a situarse en los 8 céntimos por kilovatio hora en el mercado mayorista.

Jorge Morales de Labra, portavoz de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, señala en Hora 25 de los Negocios que “esta es una buena noticia para las familias en la medida en que, efectivamente, es una rebaja importante”.

Considera que esta medida debería ser permanente, pero señala que el problema “es que no es tan sencilla como parece”. “Lo que estamos pensando todos es que, efectivamente, a largo plazo, tiene sentido que un producto de primera necesidad tenga un IVA reducido, en esto estamos todos de acuerdo. Pero también estamos todos de acuerdo en que la electricidad se utiliza para muchas cosas: se utiliza para dar luz a una casa, para cocinar, pero también para calentar un jacuzzi, o para darse un masaje, y estos usos todos estamos de acuerdo en que lo razonable es que vayan al 21%. Aquí es donde está el problema, y aquí es donde todos los Gobiernos se han encontrado un problema, porque la electricidad pasa toda por un mismo contador y no es fácil distinguir. Habitualmente se opta por establecer límites, y el problema de estos límites es que después aplicarlos en las facturas no es fácil. Con lo cual, esta ventaja de la inmediatez empieza a difuminarse, porque ya habría que dar unos cuantos meses a las empresas eléctricas para adaptar sus sistemas de facturación según la complejidad del sistema” defiende Morales.

España tiene, a día de hoy, uno de los precios -tanto de la electricidad como del IVA- más caros de Europa: a partir de ahora, pasará a ser el tercero o cuarto más barato, lo que tiene un impacto, por otro lado, en la recaudación pública: supondrá una reducción anual, según Gestha, de 1.700 millones de euros los ingresos de los hogares españoles. Es decir, en el tiempo que resta de año, esa reducción de ingresos de las arcas del Estado se elevará hasta los 800 millones de euros, a lo que habría que añadir lo que pagan algunas empresas y las administraciones públicas.