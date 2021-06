Me ha hecho mucha gracia, valga la redundancia, que el responsable de un local de monólogos de Madrid haya dicho que para saber si las mujeres tienen gracia hay que esperar un año o dos, como si fueran un vino. Y digo que me ha hecho gracia porque ahora lo único que me puedo imaginar es a ese hombre en una cena calculando en qué momento se podrá reír de los chistes de sus amigas. Más allá de eso, clasificar el humor por sexo, achacando la mediocridad o la genialidad al género al que perteneces, es algo que no esperaba, y mira que este año espero muchas cosas. Yo entiendo que se diga con el cronómetro en la mano que el nivel de las mujeres en los cien metros lisos no está a la altura del de los hombres, pero pensar que eso ocurre con el cerebro ya no define el objeto de estudio, sino de los estudiosos.