Pónganse los cascos

El Gobierno de Pedro Sánchez concederá hoy los indultos. Decidido y hecho. Si la pregunta es qué pasará a partir de ahora, la respuesta no puede ser otra que lo que hagamos todos los españoles, catalanes incluidos.

Primero, habrá que ver cómo pilota Sánchez esta arriesgada maniobra. Segundo, cómo reaccionarán los catalanes, los dirigentes independentistas, desde luego, pero también el pueblo llano, que nunca lo olvidemos, se divide en un cincuenta por ciento entre separatistas y no separatistas.

En tercer lugar, el resto de españoles, la sociedad civil de Euskadi o Badajoz, junto a patronales, sindicatos, universidades o colegios profesionales. ¿Los políticos, la prensa?

En feroz oposición como un solo hombre, con el PP del pimpollo Casado a la cabeza de todo lo indeseable, secundado por Vox y los medios de la caverna en apretada formación militar con las radios y televisiones de los obispos. No esperen otra cosa, que no la va a haber. Mentirán y sembrarán todo el odio posible. La consigna, nítida: Sánchez debe fracasar. Trabajarán a destajo para ello. Lo demás no importa.