La polémica del día

El defensor del menor de Baleares ha sido destituido por la consellera de Asuntos Sociales por no querer vacunarse contra la covid. La Conselleria entiende que esta decisión es legítima, pero incompatible con los valores y criterios sanitarios que promueve el Govern de Baleares, razón por la que no puede seguir ostentando un cargo público, a pesar de que se reconoce “el trabajo y la confianza en su gestión” desde que ocupa el cargo hace cinco años.

La polémica es tan perfecta que no sé qué pensar. Por un lado, es chocante que un cargo público no haga lo que recomienda el Gobierno que lo nombró. Pero, estrictamente, este hombre, con su libre decisión, no ha incumplido los “criterios sanitarios” establecidos, el primero de los cuales es la voluntariedad de la vacunación. Y como la noticia acaba de producirse, ignoramos un aspecto que sí creo relevante. No sabemos si el defensor ha hecho pública esta negativa o si nos enteramos de ella por la comunicación oficial de su destitución. Porque si es así, la consellería habría difundido una información que corresponde a su estricta intimidad, protegida constitucionalmente. Y eso sí sería muy preocupante…