San Sebastián unifica el premio a mejor actor y actriz: "Lo que hay que premiar son las interpretaciones"

El festival de cine de San Sebastián ha anunciado este martes que su sexagésima novena edición va a ser diferente a todas las anteriores. Ya no van a hacer distinción de género en los premios. Las Conchas de Plata al mejor actor y la mejor actriz se van a reemplazar por la Concha de Plata a mejor interpretación protagonista y a mejor interpretación de reparto. Es el segundo festival de cine que toma esta decisión. El primero fue el festival 'La Berlinale' (de Berlín) en agosto de 2020. José Luis Rebordinos, director del festival de San Sebastián, ha querido asomarse a ‘La Ventana’ para explicar esta decisión, además de contar también con nuestra compañera y jefa de cultura de Cadena Ser Pepa Blanes y con el director de Cinemanía, Carlos Marañón.

Rebordinos ha admitido que esperaban que la decisión tuviera cierta repercusión, pero no al punto al que ha llegado: “Esperábamos que la noticia fuera polémica pero no la locura que está siendo”. Ha comentado que existe un equilibro de opiniones al respecto, pero que gran parte de los comentarios negativos proceden de las redes sociales. “Hemos hecho lo que creíamos que teníamos que hacer, y esto se seguirá debatiendo e iremos viendo cómo va evolucionando. Yo estoy convencido de que se irán sumando más festivales”, ha comentado.

Blanes se ha mostrado a favor de esta iniciativa, y se ha comentado estar convencida de que no existirá desigualdad con ella: “Me parece una decisión valiente y complicada, y San Sebastián es el único foro que puede dar ese paso (…) Ese miedo de que haya menos actrices o que se vean perjudicadas creo que en el festival de San Sebastián o el de Berlín no va a pasar”. Por otro lado, Marañón ha afirmado no haberse sorprendido con la decisión tomada desde San Sebastián: “La tradición nos pesa mucho y estoy acostumbrado a lo que he visto. Creo que artísticamente tiene mucho sentido (…) Me ha parecido que tiene una lógica interna. La cultura es la que da estos pasos, y si más adelante vamos por otros caminos, será la cultura la que abra brechas”.

Este tipo de medidas, según Blanes, no podría ser extrapolables a otros festivales de mayor magnitud: “Una gala de premios como los Goya o los Oscar lo tienen complicado porque la industria no es paritaria y hay una desigualdad estructural”. Por otro lado, el director del festival ha explicado que no habrá ningún tipo de discriminación y ha apostado por el criterio del jurado: “Hemos establecido ex aequo para las dos categorías. ¿Por qué? Porque el jurado será soberano de dar lo que le de la gana. Si el jurado ve que hay dos hombres estupendos por encima del resto de interpretaciones, y quiere dar dos premios, dará los hombres. Hemos dejado la puerta abierta para que haya diversas combinaciones posibles”.

Rebordinos se ha mostrado flexible y aprueba que se cuestionen decisiones como esta: “En estos temas es importante el debate. Nosotros antes de tomar la decisión hemos escuchado a muchísima gente, y muchos a los que respeto su criterio no están de acuerdo. Si dentro de tres años hay que cambiar, se cambia”. También ha valorado cómo puede ayudar esta nueva estructura al movimiento feminista: “Creo que ayuda al reconocimiento expreso de que realmente el sexo puede existir, pero que el género es una construcción social. Pensamos que lo que hay que premiar son las interpretaciones, sea cual sea el género al que se adscribe la persona que hace la interpretación”.