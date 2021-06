"Lo he pasado muy mal": Sergio Busquets rompe a llorar tras la victoria de España ante Eslovaquia

El capitán de la selección española compareció ante los micrófonos de la prensa tras la conclusión del partido frente a Eslovaquia. Busquets fue clave tras diez días de cuarentena en su casa debido a su positivo en COVID. El jugador volvió a lo grande, y es que fue el MVP del encuentro.

Sergio Busquets fue crítico con los dos anteriores partidos, y alabó el trabajo de sus compañeros en la selección: “La verdad es que no hicimos lo que debíamos en los anteriores partidos y la verdad que hoy ha sido un subidón para todos nosotros y para la afición. Este es el camino”.

Además, el capitán de la Selección también aseguró lo especial que era jugar y ganar esta tarde en Sevilla, pues el jugador del Barça ha asegurado que esta será su última Eurocopa con España. "Tenía muchas ganas de vivir una Eurocopa, que será seguro la última para mí".

No pudo contener la emoción

El jugador se mostró visiblemente afectado hasta tal punto de que no puedo seguir hablando. Las lágrimas del capitán de la selección hacían ver lo duro que ha sido para él sufrir el coronavirus: “Estoy emocionado porque lo he pasado muy mal, con la incertidumbre de no saber si iba a estar. Esto nos ha hecho crecer como grupo. Está claro que lo hemos pasado mal. Son 10 días que no me los va a quitar nadie con el sufrimiento que he pasado. Venía con muchas ganas. No han sido días fáciles, todo llega y todo tiene su recompensa”.

Está victoria llena de optimismo a muchos aficionados y también a la propia selección, como afirmaba Busquets: “Pese a fallar el primer penalti el equipo lo ha seguido buscando. Una victoria merecida muy amplia y que nos llena de positividad para los próximos choques”.

MVP del encuentro

La vuelta del jugador del Barça a la titularidad tras padecer el virus se ha sentido notablemente en el terreno de juego. Sus acciones defensivas y su labor en el medio campo no han pasado desapercibidas para la UEFA, que le ha galardonado con el MVP del partido: “Se lo hubiese merecido cualquiera de mis compañeros. Hoy hemos dado ese plus que necesitábamos para afrontar todo lo que viene. Hemos hecho un partido muy bueno y completo”.

Croacia en octavos de final

El capitán de la selección española calificaba como difícil el partido que le espera a los de Luis Enrique: “Un rival difícil, subcampeones del mundo y ojalá nos salga el partido como el de hoy. Conocemos mucho a su capitán y sus jugadores. A un partido somos muy difíciles de vencer. Tenemos confianza y vamos a prepararnos para ellos”.

Dardo a Van der Vaart

Las declaraciones del exjugador del Real Madrid y de la selección holandesa fue tajante con unas declaraciones en las que afirmaba “España es horrible. Ojalá nos toque”. Busquets respondía a esta rajada: “Nosotros aceptamos las críticas, pero no las faltas de respeto y más de gente que ha estado trabajando en una Eurocopa”.