Emilio Martínez-Lázaro: "Qué simpáticos los productores que no me mandaron a la mierda"

El director de cine Emilio Martínez-Lázaro encontró "el sentido poético del mar" cuando fueron pasando los años. Cuando era niño recuerda solo el miedo, ahora se relaja cuando, habitualmente, tiene el placer de viajar a Mallorca. Nacido en el barrio madrileño de Argüelles tuvo un temprano despertar para el arte, los rosarios y los ratos en misa, tuvo una educación religiosa, disparaban su imaginación y creatividad. Despierta su amor por el cine cuando ve 'Los 400 golpes' y deja de ser un espectador más para entender que quería dedicarse a esto. Esta noche, uno de los mejores directores de cine de nuestro país, conversa con Mara Torres sobre una vida y una carrera.

"Nunca conté de verdad que quería dedicarme a esto. Ni tan siquiera mis padres me lo preguntaron, años después utilizaron a mi hermano mayor de intermediario", explica. Pero, reconoce, acabaron entendiéndolo cuando vieron que sus películas ganaban tanto al público como a la crítica. "Me pongo en su cabeza y entiendo que un día me viesen abriendo el telediario y sintiesen felicidad pero también miedo", reflexiona con ternura. Esta noche el Gatopardo derrocha elocuencia y simpatía y comparte anécdotas de algunas de sus mejores cintas como 'Las 13 rosas', 'El otro lado de la cama' y 'Ocho apellidos vascos'.