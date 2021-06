Ya no entiendo nada

Hoy tocaría que yo hablara del tema estrella del día, del indulto, pero no lo voy a hacer. Y no por nada, si no porque ya no entiendo las cosas. Mi cabeza no da para más. Renuncio. Me doy por vencido.

Esto me supera y lo mejor es reconocer cuando las entendederas de uno ya no dan más de si. Se enfadan los constitucionalistas y esto lo entiendo porque es lo normal en su discurso. Pero se enfadan también muchos independentistas. Y ahí yo ya digo: renuncio.

Ya no sé ni qué opinar ni qué decir porque mi cerebro está bloqueado. Yo creo que si Albert Einstein estuviera vivo, no entendería el procés. Miraría los diarios y diría: "Virgen santísima, el universo es más sencillo que el procés". Escucharía la radio el pobre Einstein y, como dicen los jóvenes ahora, le petaría la cabeza.