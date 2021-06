Los sindicatos y el Gobierno desbloquean el mayor acuerdo en pensiones en una década

Gobierno, patronales y sindicatos llevan semanas anunciando un acuerdo "inminente" en pensiones que nunca acababa de llegar. Finalmente, en las últimas horas se ha desbloqueado el último obstáculo que estaba impidiendo el acuerdo, que orbitaba en torno a la derogación del Factor de Sostenibilidad, el mecanismo ideado por la reforma del PP de 2013 que planteaba el ajuste a la baja de las nuevas pensiones si aumentaba la esperanza de vida.

Un mecanismo cuya entrada en vigor estaba prevista inicialmente para 2019, fue desplazado a 2023 y ahora, con el pacto alcanzado en las últimas horas, será finalmente derogado antes de hacer sentir sus efectos.

Con este pacto, el camino queda despejado para cerrar los últimos flecos menores en una última mesa negociadora, prevista el próximo lunes, y ya se prepara la firma solemne a lo largo de la semana que viene. Será un acto al máximo nivel, puesto que el acuerdo es el más importante de los alcanzados en materia de pensiones desde el de Rodríguez Zapatero con patronal y sindicatos en 2011.

Derogación del Factor de Sostenibilidad y creación de un Mecanismo de Equidad Intergeneracional

El acuerdo, que ha requerido de días de conversaciones al máximo nivel entre sindicatos y Gobierno, contempla finalmente que el texto normativo de la reforma de pensiones incluya la derogación del Factor de Sostenibilidad en cuanto la nueva reforma entre en vigor (algo que está previsto para enero de 2022).

A la vez, tanto el texto normativo como el acuerdo que le da cobertura contemplarán un compromiso firme de negociación entre el Ejecutivo y los agentes sociales para reemplazar ese Factor con un Mecanismo de Equidad Intergeneracional, una nueva fórmula de ajuste de los parámetros del sistema (todavía por definir en el marco de la mesa de diálogo) que permita mantener bajo control el gasto en pensiones.

La idea es que la negociación concluya con éxito antes de final de año, pero si finalmente no hay acuerdo sobre el Mecanismo el Gobierno tendrá vía libre para regularlo por su cuenta. Aunque no se fijan plazos, según fuentes de la negociación, la idea es que antes de final de año se pacte el nuevo Mecanismo, para que el 1 de enero de 2022 quede derogado el Factor y sea sustituido por el Mecanismo, que en todo caso no dejará sentir sus efectos hasta 2027.

Una negociación ardua

Aunque a priori Gobierno y sindicatos estaban de acuerdo en la necesidad de derogar el Factor, los detalles de esta anulación han retrasado el pacto global porque UGT y CCOO se negaban a aceptar la fórmula propuesta por Seguridad Social: que la derogación fuese un compromiso condicionado a la aprobación de una nueva fórmula que sustituyese a la anulada.

Los sindicatos exigían la derogación inmediata, sin esperar a la alternatva, por el temor a que cualquier cambio político dejase intacto el antiguo mecanismo y que finalmente llegase a aplicarse, con consecuencias muy negativas sobre los ingresos de los pensionistas: según los cálculos de la propia Seguridad Social, su entrada en vigor supondría una caída del poder adquisitivo de los nuevos pensionistas del 30% acumulada a lo largo de 30 años. La nueva redacción permite un equilibrio entre las posiciones de sindicatos y Gobierno.

Negociación de los últimos flecos

Despejado este escollo, los últimos flecos que quedan para terminar la negociación (un último retoque a las jubilaciones forzosas, una materia de interés sobre todo para la patronal) no son suficientes -dicen los negociadores- como para hacer zozobrar el acuerdo.

Además de la derogación del Factor de Sostenibilidad, la nueva reforma de las pensiones incluye importantes cambios en el sistema: principalmente, la recuperación de la revalorización anual de las pensiones de forma automática según la evolución del IPC, incentivos para las jubilaciones demoradas (que permitirán a los jubilados que retrasen su retiro respecto a la edad legal unos ingresos extra que podrían llegar a 12.000 euros por año de demora) y un rediseño de las jubilaciones anticipadas que reducirá, respecto a las actuales, las penalizaciones de los que se retiren antes de la edad legal si, en vez de jubilarse en la primera oportunidad (24 meses antes de la edad de referencia) esperan algunos meses más.