La ley de la eutanasia sigue adelante pese al recurso del PP no, yo creo que precisamente el recurso es la demostración no sólo de que la ley sigue adelante sino de que es necesaria, como ha ocurrido tantas otras veces con tantos otros derechos sociales. Se trata de la sospecha tradicional de la derecha española a que el individuo pueda hacer con su vida lo que mejor considere, en este caso a poder acabarla sin convertirla en una tortura, que es precisamente lo que impide la eutanasia. Ni siquiera lo que impide, sino la oportunidad que da la eutanasia. Porque de la misma manera que la ley del divorcio, del matrimonio homosexual o del aborto, no obligó a ningún español a separarse, a casarse con nadie de sí mismo sexo o a abortar, esta ley tampoco obliga a nadie a sacarse de en medio; es una ley que abre el espectro, que facilita un derecho y una oportunidad, no es una ley que los restrinja. Que se pregunte la derecha si es eso lo que les molesta. Libertad o lo que surja.