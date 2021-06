Viajar al espacio

La agencia espacial europea buscaba astronautas. Y de nuestro país ha recibido un total de 1.334 solicitudes. Mil trescientos treinta y cuatro españoles y españolas, que ha habido muchas mujeres, desean irse al espacio. Hemos sido el quinto país en número de solicitudes.

El plazo ya finalizó el pasado 18 de junio, pero yo creo que después del tema de los indultos y de que todos estemos otra vez con este monotema, si volviera a abrirse la inscripción para irse al espacio no seríamos el quinto país en número de solicitudes, sino el primero. Yo, porque ya tengo más de 37 años, que es el límite, que si no, me iba también pitando.