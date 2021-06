La opinión de Carles Francino

Berna González Harbour, que es escritora y periodista de ‘El País’, publica un artículo titulado “Razones para sentir orgullo de España sin hablar de nación” que me parece especialmente oportuno para estos días en los que vuelven a sonar las trompetas del apocalipsis. Las trompetas de los de siempre, claro: que se rompe España, que se vende España, que se humilla a España…como decía ayer Ramoneda en la tertulia de ‘Hoy por hoy’, la derecha -y la ultraderecha- vive lo de la patria siempre como un drama; nunca como una fiesta por el proyecto común que es lo que suele ocurrir en casi todo el mundo civilizado. Aquí no, sobre todo cuando esa derecha -o ultraderecha- no está en el poder. Primero que si gobierno ilegítimo, con rojos y comunistas; ahora con los indultos, ahora el peligro son los separatistas. Rojos y separatistas es la misma matraca de hace un montón de años. Todo es un drama.

Bueno, pues no: Berna destaca en ese artículo cómo mientras los decibelios patrioteros de unos y otros nos atacan los oídos, un ejército de sanitarios organizado hasta el último detalle ha puesto ya casi 40 millones de vacunas en España. Y eso -estoy totalmente de acuerdo con ella- es para sentir orgullo de país. Pero además hoy les voy a poner otro ejemplo; algo que desmiente que seamos negados para hacer las cosas bien. Los accidentes de tráfico se han reducido un 80% en los últimos 30 años. Sigue muriendo gente en la carretera, demasiada aún, pero el resultado es espectacular; y sí, es algo para sacar pecho. O por lo menos para que se conozca.