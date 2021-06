Celos, rencores y fama

En su primera película como director, El chef, la receta de la felicidad, Daniel Cohen ya abordaba el tema del éxito y la fama. “Sí, las dos películas tratan de dos personas con un potencial fuerte y sólido”, nos cuenta el director por videoconferencia. “En la primera, vemos al protagonista que tiene un gran talento para la cocina, que quiere convertirse en un gran chef, y al que le cuesta conseguirlo. En esta película tenemos a una mujer que tiene un gran talento como escritora y vemos la reacción de los amigos y de su pareja. Ese sería el punto en común que tienen las dos películas”, dice.

Envidia sana se centra en el efecto que produce el éxito en el círculo más cercano de aquella persona que triunfa. La protagonista de la película es Léa, interpretada por Bérénice Bejo, una mujer que trabaja como dependienta en una tienda de ropa de un centro comercial y que una noche sorprende a su pareja y a sus amigos diciendo que está escribiendo un libro. Lo que, al principio, parece una inocente aventura sin más trascendencia, se va complicando. El libro interesa a varias editoriales; se convierte en un gran éxito de ventas y ella acaba siendo una famosa escritora. Un hecho que desata los celos y envidias de sus amigos.

“La idea surgió de la observación”, nos explica el director. “Al principio no era una película sino una obra de teatro y tenía que concentrar todas estas actitudes en muy pocos personajes. Pero todo se basa en la observación porque cuando una persona tiene un proyecto siempre hay alguien que te desanima, que te dice: ‘esto no es para ti’. Y, si triunfas, hay alguno que afirma: ‘seguro que lo ha conseguido porque le han ayudado’; ‘ha tenido suerte’ o ‘mira como ha cambiado, ya no es el mismo’.

François Damiens y Florence Foresti, dos de los actores de Envidia sana / A Contracorrientefilms

En Envidia sana Daniel Cohen habla de lo complicado que es triunfar en el arte y el poco valor que se le da en general. “Esto pasa con el éxito en general. Cuando ves a un cantante o un artista que ha tenido éxito, no te paras a pensar que es un trabajo de quince o veinte años. Es como si su talento hubiera surgido de cualquier parte. No te paras a reflexionar que escribir un libro, hacer una película o componer una canción es un trabajo que requiere mucho tiempo”, apunta el realizador francés.

En la película, además de Bérénice Bejo, la actriz de The Artist, podemos ver a Vincent Cassel, al que habitualmente asociamos a personajes fuertes, vigorosos y decididos y que aquí interpreta a un marido descolocado por el inesperado triunfo de su esposa. “Vemos a un hombre que no soporta el éxito de su esposa y también a una mujer que se muestra celosa por el éxito de su amiga”, argumenta Daniel Cohen. “Yo creo que la envidia es un sentimiento universal. No se trata de una cuestión de hombres y mujeres, aunque en el film resuena el tema de la pareja porque tenemos a un hombre dominante que se ha casado con una mujer bella y frágil y él se considera su protector. De repente, esta mujer se convierte en una mujer brillante y con éxito y él tiene miedo a que ella se sienta atraída por otras personas. No es un asunto de hombres o mujeres sino de personas dominantes a las que no les gusta o que temen el cambio a su alrededor. Y esto es algo que vemos en personajes masculinos y femeninos”, concluye

Vincent Cassel y Bérénice Bejo, protagonistas de Envidia sana / A Contracorrientefilms

En Envidia sana también se aborda el tema de la fragilidad de la amistad. Para Daniel Cohen la envidia, en mayor o menor grado, es algo que afecta a todos los humanos, cualquiera que sea su profesión. También en el cine, un mundo con muchos egos, el éxito genera envidias. “Sí, pero en la vida en general también lo vemos cuando hay un éxito exagerado”, contesta el director. “Por ejemplo, si tienes un primo o un amigo que de repente se hace millonario jugando a la lotería está claro que algo va a cambiar. En el cine pasa lo mismo. Si hay un éxito de taquilla puede que esto suscite envidias, pero también algo a imitar. Lo vemos también en los deportistas. Muchas personas ven en los deportistas que triunfan un modelo a imitar. Todo es una cuestión de medida”.

La película deambula entre una comedia sin mucha gracia y un pequeño drama humano que no acaba de atrapar totalmente al espectador. Y eso que todos nos podemos sentir identificados con alguno de los personajes que vemos en la película. Alguien que, como Lèa, tiene un inesperado éxito o en sus amigos que piensan que, si ella ha logrado ser una escritora superventas, ellos también pueden convertirse en grandes artistas. La llamada “envidia sana” tiene una frontera muy fina y Daniel Cohen nos muestra en esta película lo sencillo que es cruzarla, pero que una vez traspasada ya no hay vuelta atrás.