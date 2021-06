Aznar sobre los indultos

Ha dicho Aznar que son días para apuntar y no olvidar, apelando a la memoria con los empresarios y con los obispos. No seré yo quien corra a defender a unos y a otros, ni será Aznar el que apunte y recuerde, como ha anunciado, porque sin dinero y sin Dios Aznar no construye patria. Así que en unas semanas lo habrá olvidado. Nadie mejor que él sabe que para que la sociedad apunte y no olvide hace falta algo más que unas declaraciones de la patronal o de la iglesia; hay que apoyar una guerra por motivos por los que todos menos él pidieron perdón, o justificar una derrota electoral por unos atentados y su gestión posterior, gestión que su gobierno dedicó precisamente a tratar de mantener el poder a toda costa, también de la verdad.