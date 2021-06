"Un turismo de excesos no tiene cabida": Baleares pide a las agencias responsabilidad para salvar el verano

Las autoridades de Reino Unido han anunciado que Baleares pasa a ser incluido en su lista verde de viajes de riesgo por la COVID-19, una medida que entrará en vigor el próximo miércoles 30 de junio y que supone que los turistas que regresen al país no tengan que someterse a una cuarentena. El portavoz del Gobierno de Baleares, Iago Negueruela, ha pasado por los micrófonos de 'Hoy por hoy'.

"Tras un trabajo intenso es un reconocimiento a un trabajo bien hecho. Para mantenernos es necesario estabecer controles en la llegada de los británicos. Es una buena noticia".

"Los británicos tienen que hacerse prueba para salir y para entrar en el Reino Unido. Pero, además hemos dicho al Gobierno que también queremos controles con prueba a la llegada o certificado de la vacunación completa. Estamos en comunicación con el Gobierno y no habrá problema".

"El turismo de excesos no tiene cabida"

"Estamos lanzando alertas a los turoperadores. Un turismo de excesos no tiene cabida. Tiene que ser un turismo familiar y tranquilo. Lo estamos diciendo y esperemos que la responsabilidad de todos nos permita salvar la temporada. Si hubiera cualquier incidente actuaríamos con contundencia".

"Se está trabajando con el gobierno británico para explicar lo que se puede y lo que no se puede hacer aquí. Lo que no se puede hacer en el Reino Unido no se puede hacer aquí".

"Pensamos en la apertura y hay que trabajar para mantenerla. La estrategia primó la salud y cuidando la salud cuidamos la economía".

Macrobrote en Mallorca: "Es una irresponsabilidad hacer estas excursiones"

Un viaje de fin de curso a Mallorca entre los días 12 y 18 de junio ha provocado un brote de coronavirus con al menos 394 casos y seis comunidades autónomas implicadas, que ha obligado a practicar test y establecer cuarentenas a los estudiantes que estén o hayan viajado a la isla.

"Ese tipo de prácticas no están autorizadas. Vinieron a nuestras islas y alguna de las personas debió llegar con el virus. Hay que actuar con contundencia en los lugares donde se hayan podido producir. Es una irresponsabilidad hacer este tipo de excursiones por el riesgo que supone".

"Tenemos localizados los locales donde se pudieron haber producido irregularidades y ahora se está investigando para llevar a cabo las acciones pertinentes. La COVID no está erradicada y hay que actuar con precaución".

"A los jóvenes se les pide un esfuerzo, pero ahora es necesario. Ya falta poco pero no podemos permitirnos una marcha atrás. Hay más de 200.000 trabajadores del sector del turismo que hay que proteger".

Sanidad pide a los jóvenes que no realicen este tipo de viajes

Sanidad pide a los estudiantes que no realicen este tipo de viajes por el riesgo de expansión de virus. Los 400 estudiantes son de seis comunidades autónomas, la mayor parte de la Comunidad de Madrid.

Sanidad alerta de que los nuevos contagios se concentran entre los 15 y los 29 años y de que hay un grupo vulnerable, el de 60 a 69 años, que solo el 36% está protegido con las dos dosis de AstraZeneca.