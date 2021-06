Sharon Corr estrena nuevo sencillo en la SER: "Estoy enamorada de España"

El grupo The Corrs, formado por cuatro hermanos irlandeses, que acercaba la tradición de la música celta al pop, se escuchaba en todo el mundo hace 25 años, especialmente en España, donde todo lo celta, desde la cerveza a la gaita, se puso de moda gracias a ellos. Sharon Corr, compositora, vocalista, violinista y miembro de The Corrs, ha hecho de Madrid "su ciudad" desde hace años. Dice que vive aquí por la gente, por la comida, y por esa combinación entre ciudad y pueblo que se siente en la capital. "Estoy enamorada de España, tenemos mucho en común entre los irlandeses y los españoles, la familia, comemos juntos en casa... estoy aquí por la gente, la comida, la ciudad, que parece también un poquito de pueblo... es tan bonito", decía Sharon.

Ha venido al Hoy por Hoy a charlar de música celta con Fernando Neira y Pedro Blanco, pero sobre todo, a hacernos regalos. Su nuevo disco en solitario se publica en octubre, pero aquí ha estrenado una versión del sencillo nuevo, The Fool and the Scorpion, grabada en exclusiva para el programa y un nuevo cover del clásico Radio.

Fernando Neira, que asistió en enero 1995 a la presentación en Madrid del primer disco de los hermanos irlandeses, recuerda que se encontró entonces unas voces fabulosas, adorables, y que vendieron 250.000 discos en su estreno.

Entre sus mejores recuerdos de sus giras en España, Sharon rememora un concierto en Pamplona con un público "abierto, abrazándonos... no hay frío aquí, es todo con calor y un ambiente muy especial".