Alejandro Valverde anuncia en 'El Larguero' que pospone su retirada: "La idea es que siga el próximo año"

El ciclista Alejandro Valverde va a comenzar este sábado, a sus 41 años, su decimocuarto Tour de Francia. Con la misma ilusión que cuando comenzó, el deportista murciano se pasó por los micrófonos de 'El Larguero' con Yago de Vega y analizó cómo ve el nuevo torneo que va a comenzar y dio pistas acerca de su futuro como ciclista.

Las sensaciones de iniciar un nuevo Tour son buenas para él. Afirmó que está contento e ilusionado, además de tener una gran motivación por todo el equipo que lleva con él: "creo que lo haremos muy bien", señaló Valverde. El inicio de la edición va a estar marcada por las inclemencias meteorológicas, pero se confía en que con el paso de los días, la situación mejore. "El primer Tour nunca se olvida, pero aun así, me acuerdo de todos. Cuando empecé, ni mucho menos imaginaba que iba a llegar a algo así", señaló Valverde cuando fue preguntado por su pasado.

Hace unas semanas, ganó la etapa de la Dauphiné. "Eso da animos y mucha motivacion. Sé que puedo hacerlo bien y luchar por cualquier etapa. Puedo ayudar al equipo en los momentos difíciles".

Las opciones de Valverde en este Tour

Las primeras etapas parecen ser las más adecuadas para el estilo de Alejandro. Tanto es así que él mismo se encargó de afirmarlo. Sin embargo, se mostró cauto puntualizando que cada vez hay más corredores que se adaptan perfectamente a ese tipo de llegadas: "va a ser muy complicado, pero no vamos a decir que no lo vamos a intentar". Para este Tour, Valverde reconoció que cuentan con dos aspirantes al podio y que han demostrado salir con las máximas aspiraciones. De todos modos, para él, Pogacan y Roglic vuelven a ser los rivales a batir.

"La idea es que siga"

Preguntado acerca de su futuro, a corto plazo señaló que tiene intención de correr durante los 21 días enteros del Tour y desde ahí irse directamente a Tokio para participar en los Juegos Olímpicos.

Respecto a sus intenciones de futuro con el ciclismo, afirmó que "el año pasado tenía la respuesta mucho más clara. No sé si va a ser mi último Tour o no, pero tengo más claro que creo que no será mi última temporada. En principio la idea es que siga. El resultado que haga en los JJ. OO. no influirá en mi futuro", finalizó Valverde.