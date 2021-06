Joana Pastrana: "Si los pabellones estuviesen llenos de gente, no me tendría que retirar"

La boxeadora española Joana Pastrana se ha despedido este sábado de los cuadriláteros profesionales defendiendo con puño de hierro su título de campeona de Europa ante la francesa Anne Sophie da Costa. Su despedida, anunciada con anterioridad al no poder vivir del boxeo pese a su rendimiento, ha podido confirmarse en lo más alto, con la exigencia de siempre y con el sentimiento de haber "empezado con el cambio".

Nada más concluir su combate, la luchadora manifestó su alegría por haber revalidado su éxito en su último día, aunque con un 'pero': "Habría podido haberle dado un poquito más y haber terminado por KO, pero estoy muy orgullosa por el resultado", admitió la madrileña bromeando con Héctor González y Yago de Vega en el último tramo de Carrusel Deportivo.

Pastrana trató de vivir al máximo su última pelea: "Lo he disfrutado, ha habido momentos en los que la gente se ponía de acuerdo gritando mi nombre al unísono y eso no se lo lleva cualquiera", declaró, calificando este combate como su "despedida soñada". "Hoy no duermo. Se me queda un cuerpo que no valgo para nada, medio me desmayo... pero el cerebro no para de darme vueltas. No estoy para celebraciones. Y al día siguiente como de resaca, pero nada más lejos de la realidad", explicó entre risas.

Aún extramotivada por el momento, Joana Pastrana afirmó no ser "muy consciente" de que no volverá a subirse a un 'ring' y con la sensación de haber dejado un movimiento a medio hacer al no haber podido ganarse la vida con sus méritos. "No puedo vivir de esto porque había mucha gente apoyándome hoy, pero no es lo habitual. No es lo normal que estén los pabellones llenos de gente, si eso sucediese yo no me tendría que retirar hoy", expuso, además de desvelar su nuevo deseo de pasarse al mundo de la actuación: "Quiero ser actriz, pero con la boquita pequeña, porque tengo que hacer mucho para ser actriz".