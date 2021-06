"No es punible": Iturralde González explica por qué no fue mano de Croacia ante España

España no mostró su mejor versión en la primera parte del partido de octavos de final ante Croacia. Los de Luis Enrique protagonizaron gruesos errores en los primeros minutos: Koke falló una cara a cara ante Livakovic, portero croata, un remate de Morata no encontró la red y una cantada en una cesión de Unai Simón adelantó a los rivales.

⚽️👀 @Itu_Edu, sobre la jugada de Vida al minuto 20 del #CRO #ESP



❌ "No hay nada"



‼️ "Le pega en la mano pero no es punible aunque vaya a puerta" pic.twitter.com/duChNbmsKj — Carrusel Deportivo (@carrusel) June 28, 2021

La única polémica de la primera parte fue una posible mano del conjunto ajedrezado. Domagoj Vida, defensa croata, cubrió un disparo de Álvaro Morata a portería. El disparo le alcanzó en el brazo cuando caía e intentaba frenar la caída. Iturralde González, exárbitro, analizó en Carrusel Deportivo la jugada.

"Le pega en la mano, pero no es punible. La tiene abajo. Aunque vaya a puerta, no hay nada", sentenció. Los errores del conjunto de Luis Enrique no pasaron desapercibidos en redes sociales.