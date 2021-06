"Gracias por callarme la boca": la reacción en redes al gol de Sarabia frente a Croacia

Pablo Sarabia es uno de los futbolistas que más controversia ha causado por estar en la lista de Luis Enrique. Con Neymar, Di María, Mbappé... por delante de él en el PSG, el extremo español apenas había podido encadenar partidos consecutivos en el conjunto francés. Cuando el seleccionador asturiano dio la lista de convocados para la Eurocopa, todos los españoles se sorprendieron por su presencia al no haber contado tampoco para Luis Enrique en los choques anteriores de la selección española.

Jugó de titular en el partido frente a Portugal, amistoso previo al torneo veraniego. Después, de cara a los partidos oficiales, el extremo salió desde el banquillo para no jugar más de media hora frente a Suecia y a Polonia. Luis Enrique decidió darle una oportunidad frente a Eslovaquia y el futbolista no la desaprovechó. Anotó el tercer gol y no paró de generar en todo momento. El asturiano decidió volver a darle una oportunidad frente a Croacia y el jugador volvió a marcar. Partiendo en la delantera junto a Morata y a Ferrán Torres, estuvo muy activo y aportó una gran movilidad al ataque de España.

"Gracias por callarme la boca, Sarabia" o "Así es como demuestra que merece estar. No le quería y ahora sin él no somos nada", son algunos de los mensajes que se han leído en las redes sociales respecto al delantero del PSG. Sin lugar a dudas su participación en el torneo ha ido de menos a más y gracias a su calidad sobre el terreno de juego se está ganando el cariño y la confianza de todos los españoles.