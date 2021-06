Anoche, en la cosa esta del Mobile Congress de Barcelona, el president de la Generalitat no quiso saludar al Rey al principio, ante las cámaras, pero luego ya sí, en la cena.

O sea, si me ven no saludo, pero cuando no me ven saludo. ¿pero cuántos años tenemos, doce? ¿Tenemos doce añicos y estamos jugando? ¿O trece, en plena adolescencia? Si no quieres saludar, no saludas, ni con cámaras ni sin cámaras, que ya somos mayorcicos.