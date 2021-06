Los renglones de tu cara

Instalaciones de la Comisaría General de Policía Científica en Madrid. Unidad central de identificación. Dejamos a la izquierda el Grupo de Necro-identificación y entramos en la sala de trabajo del Grupo de Identificación Facial.

Los ocho expertos, vestidos con ropa de calle y bata blanca mantienen la mirada fija en los ordenadores. Algunas películas y series han configurado un imaginario y una estética que debemos descartar para poder seguir avanzando. Inspector Sergio Castro, Jefe del Grupo de Identificación Facial: “ La típica frase de -Amplia imagen, mejora imagen – eso en la realidad no se puede hacer. Podemos ampliar la imagen todo lo que queramos, pero como la calidad original de la imagen sea mala, no la vamos a poder mejorar porque la pérdida de información ya se ha producido”

Casi el noventa por ciento del trabajo que realiza el grupo, consiste en atender requerimientos judiciales que piden estudios de comparación facial: “ Es una técnica que trata de comparar imágenes indubitadas, es decir que sabemos fehacientemente de quién son, contra imágenes dubitadas, que no sabemos de quién son. Se trata de identificar a una cara que aparece en un fotograma o una fotografía”

El orden de los hechos

Ocurre un delito. Es captado por un sistema de videovigilancia. Un grupo de investigación de la policía recupera las imágenes. Las visionan. Se abre una investigación para buscar al autor. Se practican diligencias y se detiene a una persona. Esa persona pasa a disposición judicial y es ahí, en fase de instrucción, cuando alguna de las partes del proceso solicita que se haga una comparativa facial para determinar si la persona detenida coincide con la que aparece en las imágenes grabadas. El siguiente paso es la asignación del asunto a un especialista.

Los especialistas tienen delante la reseña policial con las fotografías del investigado y buscan fotogramas en poses similares que faciliten la comparación. Si tras la revisión de los videos, se consigue localizar imágenes con suficiente calidad, se montan al lado de la reseña policial del investigado y se inicia la comparación morfológica y descripción de los rasgos faciales desde lo general a lo concreto: “Posibles marcas que pueda tener en la piel, el contorno de la cara y la cabeza. Dentro de cada una de las partes, vamos viendo cosas concretas. Nosotros no vemos una oreja, vemos las partes de la oreja, si el lóbulo de la oreja derecha está más adherido o menos adherido. Nosotros no decimos que dos personas tienen la misma nariz, nosotros decimos que tienen coincidente la línea del perfil del dorso nasal.

Oficial de Policía, Coral Fernández Pernía: “Entre los rasgos que más nos interesan ver, si es posible, son las orejas, porque son muy diferentes en cada persona, y lo que es en frontal, la nariz. La nariz tiene más información que la boca”

Finalizada la descripción morfológica, los expertos deben valorar el grado de certeza en las conclusiones del estudio de acuerdo a una escala que va del +3 al -3, pasando por el cero. El estudio comparativo de imágenes siempre debe ser realizado por dos especialistas de forma independiente.

Las imágenes de delitos que recibe el Grupo de Identificación Facial de la Comisaría General de Policía Científica, proceden en su mayoría de cámaras de videovigilancia. El 70% son de muy mala calidad y no es posible llevar a cabo una identificación facial: “Eso no significa que algún testigo o conocido pueda hacer un reconocimiento, – inspector Sergio Sánchez -, porque en ese reconocimiento también se valoran otras cuestiones como la forma de moverse, apariencia del sujeto, ropas que porta, gestos…”

Pasemos a otra situación. Los investigadores tienen imágenes grabadas de un rostro, alguien cometiendo un delito, pero no coincide con ninguna de las reseñas policiales y la investigación entra en vía muerta. Entonces se debe recurrir a herramientas automáticas de búsqueda. “Son herramientas en las que un rostro se puede buscar contra una base de datos para obtener candidatos. Ahora mismo estamos en fase de implantación de esa herramienta y la base de datos con la que se compararía, sería de personas con antecedentes policiales. Ahora mismo, si tenemos una cara que no sabemos quién es, nosotros no podemos buscarla directamente en las bases de otros países”. En la Convención de Prüm (Alemania) se pusieron las bases para el intercambio entre países de registros de ADN y huellas dactilares y ahora se trabaja en cómo compartir archivos faciales.

Un delito sin fotografía, ¿cómo actuar?

Siguiente supuesto. Se ha cometido un delito, pero no hay ninguna fotografía, ninguna imagen grabada. En casos muy contados y de especial relevancia las plantillas de policía solicitan un retrato robot para tratar de esclarecer una investigación.

Los especialistas del Grupo de Identificación facial se mueven por toda España. No hay lápiz ni papel. Se trabaja con el identificador FACET, un programa informático con una variada paleta de las distintas partes de la cabeza que se pueden filtrar por sexo, edad y grupo étnico. Algunos números: el programa cuenta con 1500 tipos de cabello, 200 tipos de cejas, 195 tipos de bocas. El testigo o la víctima, en un ambiente lo más tranquilo posible y sin límite de tiempo, irá reconstruyendo un rostro de acuerdo a sus recuerdos y sensaciones. Coral Fernández: “Lo que tenemos que dejar claro es que el retrato-robot no es como vemos en series televisivas y películas en las que sale prácticamente una fotografía. Nosotros creamos un rostro que es realista, pero no se tiene que olvidar que no identifica a nadie, no es una persona en concreto. Es una ayuda para la investigación”

Otra variante del retrato-robot son la reconstrucción de un rostro a partir de una imagen de muy mala calidad y el envejecimiento de rostros. Sergio Castro explica: “Digamos que de alguna manera nos estamos inventando esas caras. La finalidad de esas caras que nos inventamos no es identificar a alguien, sino ayudar a los grupos de investigación, intentar desatascar esas investigaciones”.