La denuncia de un menor a sus padres por impedirle vacunarse: el peligro del movimiento antivacunas en Italia

El proceso de vacunación continua su marcha y desde los gobiernos y los organismos de salud se insiste en la importancia que tiene que las vacunas lleguen a toda la población lo más rápido posible para frenar nuevos brotes. Sin embargo, el movimiento antivacunas sigue siendo un escollo con el que hay que lidiar. La última polémica ha saltado en Florencia con un adolescente de 17 años que ha denunciado a sus padres a la opinión pública por no permitirle vacunarse.

Joan Solés, corresponsal en Italia, se ha asomado a 'La Ventana ' esta tarde para analizar el caso y el seguimiento público que ha generado en un país en el que los antivacunas, tal y como ha contando el corresponsal, son muy numerosos. Desde comienzos de este mes de junio, Italia ha autorizado la vacuna a partir de los 12 años, pero en los casos de los menores de edad es necesario obtener el permiso de ambos padres para acceder a la inmunización contra el COVID, algo que los padres involucrados han rechazado, según el testimonio del propio joven.

"Este joven no ha recibido nunca vacunas, ni siquiera las obligatorias en la infancia" ha explicado el corresponsal. En Italia un menor de edad no puede interponer una denuncia judicial. El joven ha explicado que sus padres le permiten ir a fiestas, discotecas y de excursión, pero carece de autonomía para decidir si quiere vacunarse o no. Según ha relatado el corresponsal, el joven en cuestión ha expresado este problema a sus profesores del instituto y han sido ellos los que han pasado la queja a la entidad de Abogados Matrimonialistas de Italia, que goza de una acuerdo con el Ministerio de Educación para la defensa de menores de edad en conflictos.

De momento, los abogados tratan de conciliar a los implicados y conseguir una mediación con los padres para resolver el caso. Joan Solés ha afirmado que “seguramente es lo único que pueden hacer” aunque todo indica que solo si los padres persisten en impedir la vacunación presentarán denuncia ante la Fiscalía de La Toscana. A pesar de ello, el periodista ha dudado de que la denuncia pueda progresar en un futuro por tratarse de un menor de edad.

El caso ha supuesto un punto de partida para que otros jovenes menores de edad en situaciones parecidas hayan decidido abandonar el anonimato y denunciar la misma situación. Unas noticias que evidencian el peso del movimiento antivacunas en Italia; un fenómeno que el corresponsal afirma que ha ganando mucho peso en los últimos tiempos. " Hubo mucha lucha cuando se intentó imponer la obligatoriedad hace pocos años de las vacunas esenciales de la infancia. Hubo mucha polémica porque se pretendía impedir que los niños no vacunados no fuesen a la escuela y eso generó una protesta monumental".