Berna González Harbour: "Las placas tectónicas del periodismo se están tambaleando"

El periodismo actual no deja indiferente a nadie. El tratamiento polémico de ciertos sucesos en los últimos años ha puesto en el punto de mira a la profesión. A modo de crítica, la escritora y periodista Berna González Harbour ha presentado en ‘La Ventana’ su última novela, ‘El pozo’. Cuenta la historia de Greta Cadaqués, una reportera de televisión a la que envían a cubrir el caso de una niña que ha caído en un pozo a las afueras de Madrid (un caso que guarda muchas similitudes con el del niño Julen). Una periodista joven, que sueña con su gran oportunidad, que tiene dudas, que no quiere caer en la telebasura, en el sensacionalismo, a pesar de que sus jefes se lo exigen.

González ha confesado, en primer lugar, una actitud común en los profesionales del periodismo: “Esa aceleración del periodismo, que estoy segura que comparten otras profesiones muy vocacionales, que cuando tienes la vista puesta en cubrir algo, todo queda subordinado”. No obstante, ha instado a que esta forma de actuar no es la correcta: “No sigáis las costumbres de Greta”.

En el epílogo de la novela, titulado "Razones para ser periodista", González ha hablado con algunos colegas de oficio. Arturo Pérez-Reverte, Àngels Barceló, Eva Orúe, o algunos compañeros de esta casa, como Sara Vítores, Brian Pérez o Carles Francino son algunos de los participantes. La escritora ha afirmado que todos coinciden en la forma de contar historias: “Son mis amigos, gente con la que me he cruzado en mi carrera y hemos compartido cosas. Empecé el libro como una autocrítica brutal de todos los periodistas, y según avanzaba con Greta, ella se va preguntando el sentido de su trabajo”.

A pesar de tratarse de una novela dura y crítica, la escritora no tiene ninguna duda acerca de la profesión: “Yo creo en el periodismo. Creo en la necesidad de este trabajo para conocer a gente que de otra forma no podríamos”. Sin embargo, ha aclarado que hay un aire de cambio: “La presión de la audiencia acompañada de la presión de las redes te genera una corriente de la que parece que no puedes escapar, está obligando a los periodistas jóvenes a hacer prácticas que nada tienen que ver con la decencia”.

González también ha querido contar el motivo por el que ha escrito ‘El pozo’: “Siento que le debía algo al periodismo. Yo no me había atrevido, pero me di cuenta de que algo está pasando en mi mundo. Las placas tectónicas del periodismo se están tambaleando”.