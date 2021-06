Cómo evitar que una reforma en casa se convierta en un infierno

1. Tener las cosas claras

Para acertar con las reformas en casa lo primero es tener claros los objetivos y priorizar en función del tiempo y del presupuesto.

2. Revisar todas las implicaciones

Una vez que se ha comenzado con la obra cuesta el doble de tiempo y dinero no haber pensado en todas las consecuencias de la reforma. Por ejemplo, las tuberías de agua desde la acometida, la instalación eléctrica para mover los puntos de luz o cambiar la potencia.

3. ¿Quién va a hacer la obra?

Desde la OCU no recomiendan contratar a un arquitecto o un diseñador para hacer obras pequeñas. Pero si es conveniente contrastar nuestra idea con alguna persona que tenga más experiencia en reformas. También es importante valorar varios presupuestos.

4. Tomar las medidas exactas

Aunque el profesional sea el encargado de tomar las medidas exactas es importante comprobar que son correctas, ya que de ellas dependerá el presupuesto.

5. ¿Qué permisos vamos a necesitar?

A la hora de planificar la obra no podemos olvidarnos de los permisos o licencias que exija el ayuntamiento. Además, si vivimos en una comunidad de vecinos hay que tener en cuenta tanto las normas sobre permisos necesarios para realizar reformas, como las medidas para evitar conflictos innecesarios.

6. Deja todo por escrito

“Aunque sea una obra pequeña hay que tener algún documento firmado por ambas partes en el que aparezca: la dirección y el NIF de la empresa, fecha de inicio y de fin de obra, el precio completo, el plazo de garantía y la forma de reclamar y la descripción detallada de todos los trabajos que se van a realizar, así como los materiales que se vayan a usar”, recomienda Ileana Izverniceanu, directora de comunicación de la OCU. Además, añade que la fecha de inicio y de fin es muy importante, ya que si no se finaliza la obra a tiempo podemos pedir una indemnización.

7. No pagues todo por adelantado

“Lo más habitual a la hora de contratar una obra es dar un 30% o 40% del presupuesto, sobre todo si hay que comprar materiales. Y a medida que se vayan terminando fases ir haciendo los pagos correspondientes”, explica Izverniceanu, quien añade que la parte que quede es recomendable pagarla al final de la obra, cuando esté todo entregado y se esté conforme.

8. Pide la factura y paga siempre el IVA

“No solo porque sea nuestra obligación, sino que va a ser nuestra garantía a la hora de reclamar”, cuenta la directora de comunicación de la OCU.

El IVA que se vaya a aplicar debe ser del 10% y no del 21% en caso de que: el cliente sea un particular o una comunidad de propietarios; si la obra es para una vivienda que se utilice para uso particular; si el inmueble lleva más de dos años construido o rehabilitado; o si la persona que realiza las obras no aporta materiales para su ejecución, o en el caso de que los aporte, su coste no se exceda del 40% de la base imponible de la operación.