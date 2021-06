"Que se nos deje ser quienes somos, no pedimos nada más": la 'ley trans', en boca de sus protagonistas

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley trans y de derechos LGTBI, una norma que permitirá el cambio de sexo en el registro a partir de los 14 años sin necesidad de informe médico ni testigos y que ve la luz tras arduas negociaciones entre los socios de coalición. "España se sitúa a la vanguardia de Europa", ha señalado la ministra portavoz, María Jesús Montero, en la rueda de prensa tras la reunión. Y ha advertido: "Le pese a quien le pese, seguiremos esta línea de conquistas sociales". En Hora 25 hablamos con representantes de asociaciones LGTBI para recabar su valoración acerca de la flamante Ley Trans.

"Es tan importante que no me consideren enferma, que no nos consideren enfermos y es importante que ese hecho subjetivo que voy a registrar en el registro civil lo haga yo sola", explica Uge Sangil, presidenta de la FELGTB. Por su parte, Mané Fernández, vicepresidente de esta misma organización, que tuvo que ser diagnosticado con disforia de género para poder hacer uso de su identidad asegura que "esto te hace entrar en un circuito de patologización del género que no es entendible".

Por su parte, Ana Valenzuela, presidenta de Chrysallis, asociación de menores trans, explica que "es muy importante que la sociedad entienda que no se hace el tránsito social o a los registros inmediatamente, corriendo, es un proceso largo, la familia tiene que entender, informarse y tiene que avanzar".