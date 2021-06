Nadie parece querer asumir la responsabilidad del macrocontagio de Mallorca. Los jóvenes fueron convocados por toda España para un gran festival al margen de sus centros educativos, a través de una agencia que programaba actos masivos, de los que parece que tampoco nadie quiso darse cuenta del riesgo que comportaban. Los hoteleros lo aceptaron y las autoridades sanitarias apelaron a la responsabilidad individual. Al final, los contagios producidos entre los 8000 chicos y chicas, la mayoría menores de edad y a los que hay que sumar los extranjeros que se colaron en la fiesta, ha producido una cadena de positivos que se extiende por nueve comunidades y afecta más de 1000 personas de gravedad relativa, excepto un muchacho de 18 años de Elche que ya ha sido ingresado en la UCI, mientras que los confinados en la isla se quejan de no poder regresar a casa y que la atención recibida es escasa porque la mayoría de los hoteles no disponen de los servicios adecuados a nuestras dependencias homologadas. Algunos padres inquietos se preguntan si no serán excesivas tales medidas preventivas aplicadas y la Fiscalía se opone al confinamiento forzoso por considerar a los retenidos sospechosos de manera indeterminada. Las dudas procedimentales se suman al galimatías social que nos hace preguntar por la decisión y el ritmo de vacunación por edades, y alargan las sombras de la sospecha sobre los jóvenes, como si ellos mismos, hoy víctimas fueran también sus propios verdugos por irresponsables. De fondo, las demandas de pruebas homologadas para turistas británicos que no tienen su equivalente para los peninsulares. Las empresas turísticas cayendo en la bolsa y el miedo a un rebrote se recupera ante la posibilidad de repensar el proceso actual de confianza y el riesgo de que vuelvan algunas restricciones. En definitiva, la pandemia que ni se ha ido ni tiene intención de hacerlo sin seguir dejando su rastro. No sea que fuéramos a olvidarla.