España sigue ampliando derechos civiles y hoy le toca al colectivo Trans y en general a las personas LGTBI disponer de una ley que permitirá acabar con mucho sufrimiento y mucho estigma. La libre autodeterminación de género se ha llevado todos los titulares porque es la novedad absoluta en nuestra legislación: poder cambiar el nombre y el sexo en el DNI sin más trámite que la propia voluntad. 15 países la tienen reconocida en el mundo, entre ellos Portugal, donde lleva un año en vigor y en este tiempo se han acogido a ese derecho unas 500 personas. En España once CCAA tienen ya leyes propias de identidad de género, incluida la autodeterminación, entre ellas Madrid, Andalucía o Aragón. La ley aprobada hoy por el Consejo de Ministros también resuelve situaciones que complican la vida en este momento a muchas personas y familias. Por ejemplo, permite la filiación de los hijos de las parejas de lesbianas o prohíbe las terapias de conversión, esas prácticas pseudocientíficas que falsamente pretende evitar que una persona sea la que es. En fin, un abanico de medias que ahora inicia su tramitación parlamentaria que no estará exenta de debate. El gobierno, que se dividió profundamente con la autodeterminación de género, ha querido hoy mostrar unidad, pero la ley sigue siendo contestada por una parte del feminismo y PP y VOX están en contra. Ciudadanos a favor. A las nueve han pasado por Hora25 los protagonistas de esta Ley. A ellos no se les olvidará el Orgullo 2021.