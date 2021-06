'Los Soprano' están de vuelta: así es el esperado primer adelanto de su precuela

"Las leyendas no nacen, se hacen". Los Soprano están de vuelta gracias a una nueva película en la que descubriremos cómo Tony Soprano llegó a ser uno de los mayores mafiosos de Estados Unidos. Para ello nos trasladará hasta varios años antes de la ficción que se ganó el beneplácito tanto de la crítica como del público general. Concretamente al momento en el que Tony Soprano era adolescente y en el que no sabía la persona en la que se convertiría en un futuro.

La trama, que se desarrolla en el marco de los disturbios de Newark de los años 60, nos presenta a un joven Tony Soprano interpretado por Michael Gandolfini. Un homenaje de los productores de la película a la serie original, pues han contado con el hijo del propio James Gandolfini, quien interpretó al mafioso en la serie original, para dar vida a su versión más joven. También a otros personajes como la mítica Livia Soprano, interpretada en esta ocasión por Vera Farmiga, Dickie Moltisanti o Junior Soprano, entre otros.

Así nace la leyenda

En esta nueva historia, que llegará a las salas de cine y HBO el próximo 1 de octubre bajo el título The Many Saints of Newark, nos encontraremos con un ambiente muy hostil en el que las bandas rivales tratan de desafiar a la familia DiMeo. Y en el centro de toda esta guerra callejera nos encontraremos con un Dickie Moltisanti que sembrará, de manera completamente consciente, la semilla para que Tony acabe siendo uno de los mafiosos más relevantes del país.

Por lo tanto, la película ahondará en algunas de las tramas que ya vimos en la serie original y nos permitirá conocer más detalles sobre las mismas. También en la influencia de Dickie Moltisanti sobre el joven Soprano y cómo esto resulta fundamental para que el personaje interpretado primero por James Gandolfini y ahora por su hijo acabe convirtiéndose en uno de los mejores personajes de la historia de las series y la televisión.

De James Gandolfini a Michael Gandolfini

En este primer adelanto podemos escuchar la voz en off de James Gandolfini para presentarnos a su versión adolescente. Un joven con maneras de líder, tal y como le explican los orientadores a su madre en el instituto, que irá evolucionando al ritmo que avanza la película para mostrarnos los primeros matices de la persona que será en un futuro. Y es que, a pesar de no ser una persona conflictiva, la influencia de su tío le acaba metiendo de lleno en una guerra de bandas en la que tiene que hacerse un nombre.

Es a raíz de estos primeros disturbios cuando comienza la leyenda de Tony Soprano, sobre la que conocimos más en la serie que se emitió en HBO entre 1999 y 2007. Para conocer más sobre sus orígenes, tan solo habrá que esperar hasta el próximo 1 de octubre.