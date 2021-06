España confirmó ante Croacia sus buenas sensaciones al lograr el pase a cuartos tras una agónica prórroga (5-3). Los de Luis Enrique consiguieron ilusionar a la afición y tendrán que verse las caras con Suiza en la siguiente fase. El Sanedrín de El Larguero analiza las decisiones del seleccionador.

Jesús Gallego: "Se está dando por sentado que las críticas a la Selección eran porque no había jugadores del Real Madrid o porque no había convocado a Sergio Ramos. Eso no ha pasado nunca".

"Podemos caer en cuartos, pero lo que consiguió ayer la Selección antes no lo había. Antes había desapego y consiguieron conquista. La Selección necesitaba este partido pero la afición también".

"Se le criticaba que los partidos no eran ilusionantes ante rivales menores. Y los partidos previos a la Eurocopa de la Selección no fueron ilusionantes y el inicio del torneo tampoco. Se le hubiera criticado aunque hubiera 6 jugadores del Real Madrid en el once".

Jordi Marti: "Creo que Luis Enrique acaba de convencer a la afición de que hay un cambio generacional. El desconocimiento provocó un desapego, pero Luis Enrique tiene un sello que es fácil de distinguir".

"Creo que se ha sido injusto con Luis Enrique. Creo que se descalificó de forma gratuita su primera lista y al final este halo crítico se ha ido disipando. Luis Enrique sí sabía lo que se traía entre manos".

Lluís Flaquer: "Hay que agradecer la personalidad de Luis Enrique a la hora de gestionar la lista, la convocatoria y todo. Cualquier otro igual hubiera cedido a la presión al temor de dejar fuera a ciertos jugadores. Ha sido muy consecuente con lo que él pensaba. El partido de ayer supone su primera gran victoria. Él ya ha ganado".

"Ha conseguido una regeneración también en lo social. Pasábamos de fracaso en fracaso y ha conseguido reenganchar a la gente. Con victorias como las de ayer reengancha a la afición".

Miguel Martín Talavera: "El que ha contribuido al desconocimiento de la Selección ha sido Luis Enrique. Esto ha sido un casting de dos años y 50 futbolistas. Ninguno de los que estamos cerca de la Selección hubiéramos acertado la lista de Luis Enrique".

"Llegaba un partido de la Nations League o de clasificación para el Mundial y no sabíamos quién iba a venir. Luis Enrique tiene su forma de pensar y le da igual la forma del jugador, que esté en buena racha...".

"Quitando tres o cuatro partidos, está siendo una Eurocopa de mucha calidad. Creo que la Selección ha ido creciendo porque tiene gente joven con hambre. Yo antes lo criticaba, pero al ver que hay jugadores que no han jugado mucho, ahora el equipo vuela".