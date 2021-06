El precio a pagar

Hoy se han debatido sobre los indultos en el Congreso. En teoría no era para eso el pleno, pero era inexcusable y el propio presidente ha ido directo al tema. La principal novedad, el compromiso que Sánchez ha adquirido ante la Cámara de que no habrá referéndum de autodeterminación en Cataluña, tal y como lo plantean los independentistas. Algo que con esta Constitución no puede hacer él ni ningún otro presidente del gobierno. Y eso lo sabe todo el mundo en la Cámara, también lo sabe Gabriel Rufián, pero el diputado de Esquerra no ha desaprovechado la ocasión de hacer beber al presidente gotas del cáliz de la concordia diciéndole que antes también dijo que no habría indultos.

La oposición podía tener servidos en esas palabras de Rufián argumentos suficientes para castigar dialécticamente al presidente. Pero eso le sabe a poco a un Pablo Casado desbocado, dispuesto a pagar cualquier precio por recuperar los votos que se fueron a Vox. Hoy ha llegado a equiparar la II Republica con los golpistas que provocaron la Guerra Civil. El líder de la oposición en España. El problema no es ya el precio que él esté dispuesto a pagar por recuperar los votos de Vox, el problema es el precio que le hace pagar, aquí y ahora, a nuestro debate democrático.