La ley Trans. He escrito aquí, en esta hoja de papel, mi opinión sobre la Ley Trans y ahora iba a leerla, pero, ¿saben qué? Que tengo miedo a que se me critique. Ya sé que no es de muy valientes, y que a mí se me paga por opinar, pero lo reconozco; no soy valiente. Soy cobarde en esto.

Y lo que más me preocupa es que no estoy solo. Que muchos no decimos nada, o seguimos la corriente para que no nos caiga encima la crítica. Iba a opinar sobre la ley Trans, pero dejo aquí simplemente esta otra sensación de tristeza: que muchos ya no decimos nada para que no nos pongan a parir. Y eso es muy triste.